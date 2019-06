Ilmus Itaalia õpetlase manifest kasutute teadmiste kasulikkusest

Raamatust saab teada, miks elu ilma kirjanduseta pole täisväärtuslik, miks ülikoolid ja teadus peavad olema vabad ning miks otsimine vääristab inimest enam kui omamine. Süvatasandil on Ordine teos kaitsekõne humanitaarteaduste ja vabade kunstide vajalikkusele, mida meie praktiline ajastu kipub unustama. Autor sai raamatuks tõuke Abraham Flexneri 1939. aastal avaldatud samateemalisest esseest, mis samuti käesolevas väljaandes esmakordselt eesti keeles ilmub.

Ordine raamatu saatus on kinnitus tema ideedele – seda väikest nõudlikku teost on tõlgitud enam kui 20 keelde ja müüdud sadades tuhandetes eksemplarides. "Kasutu kasulikkusest" ("L'utilità dell'inutile", 2013) on esimene Nuccio Ordine loomingu eestindus.

Nuccio Diamante Ordine (sündinud 1958) on filosoof ja kirjandusteadlane, kes on spetsialiseerunud renessansi ajastule ja Giordano Bruno loomingu uurimisele. Ta on õpetanud Harvardi, Yale'i ja Sorbonne'i ülikoolis, Pariisi École normale supérieure'is ja Warburgi instituudis, alates 2001. aastast on ta itaalia kirjanduse professor Calabria ülikoolis. Ta on pälvinud Prantsuse auleegioni ordeni, Itaalia vabariigi teeneteordeni ja Venemaa teaduste akadeemia auliikme tiitli.

"Kasutu kasulikkusest" tõlkis itaalia keelest Heete Sahkai.

Raamat ilmus TLÜ kirjastuse sarjas "Bibliotheca Controversiarum".