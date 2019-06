Tartu kesklinnas valmib nelja riigi koostöös seinamaaling

Suvestuudios valmib seinamaaling "Sõnum seinal" Tartu kesklinnas, mis avatakse Tartu linna päeval. 29. juunil kell 15.00.

Suvestuudios osalevad üliõpilased ja õppejõud kõrgkoolidest Tbilisi State Academy of Art (Georgia), Zhetysu State University named after I. Zhansugurov (Kasahstan), Vilnius Academy of Arts faculty of Kaunas (Leedu) ja Kõrgem kunstikool Pallas (Eesti). Kavandid esitati juba aegsasti ja lõplik seinamaaling kujuneb üliõpilaste koostöös juhendajate Madis Liplapi ja Kristjan Bachmani käe all 26.-29. juunil.

"Möödunud aasta novembris esinesin Kasahstanis rahvusvahelisel rektorite foorumil ettekandega ja idee korraldada rahvusvaheline suvestuudio tekkiski seal," rääkis Pallase rektor ja projekti algataja Vallo Nuust. "Vilniuse kunstiakadeemia Kaunase kolledžiga on varemgi olnud erinevat koostööd ja Georgiaga töötame koos Erasmus+ üleilmse õpirände projekti raames, vahetame üliõpilasi ja õppejõude. Põhiline eesmärk on viia kokku üliõpilased väga erinevatest kultuuriruumidest, kes üheskoos looksid midagi Tartu linnaruumi. Tundub, et ideel on jumet, sest juba on juttu olnud, et järgmisel aastal korraldame sarnase stuudio Leedus Kaunases."

Maalingu valmimist on võimalik Tartu raekoja platsil jälgida neljapäeval ja reedel alates kella 10-st.