Põhja-Eesti paikades etendub suvelavastus "Eestirand. Lootuse kursil"

Lavastus "Eestirand. Lootuse kursil" kirjutati Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 2018. aastal, mil toimus ka esietendus Prangli saarel. Näidendi teemaks on kalalaeva Eestirand viimaste päevade ja tundide kajastamine läbi tänapäeva inimese silmade.

Lavastus jutustab tuhandete inimeste pääsemise ja päästmise loo. Tegemist on tagasivaatega II maailmasõja aega, mil sundmobiliseeritud Eesti mehed, keda ootas ees ränk saatus surra Siberi tööpatareis või märg haud Hara lahe miiniväljal, pääsesid tänu rannarahva kangelaslikkusele Prangli saarele.

Lisaks teatriprojektile käivitus eelmisel aastal ka ühisturundusprojekt loomaks samateemalist filmi nimega "Eestirand. Mälestused ja tänapäev". Selle käivitus Põhja-Harju koostöökogu Leader toel ja MTÜ Prangliranna eestvedamisel ning selle eesmärgiks oli ajaloovõtmes tutvustada ja tänapäevaselt turundada ajaloolisi rannaäärseid piirkondi Jõelähtmel ja Viimsis. Selle käigus illustreeriti laeva "Eestirand" hukuga seotud sündmusi ning valmis teemakohane film "Eestirand. Mälestused ja tänapäev". Filmi saab näha Viimsi rannarahva muuseumis.

Suvelavastus "Eestirand. Lootuse kursil" etendub suvel 19. ja 20. juulil Prangli saarel kultuurikuuris "Noor Kaardivägi", 1. augustil Käsmus restoranis Kaspervik, 5. ja 6. augustil Neemes restoranis Ruhe ning 7. ja 8. augustil Viimsi rannarahva muuseumis. Osatäitjateks Külli Reinumägi, Egon Nuter, Ingrid Noodla, Hanna-Ly Aavik, Markus Reinboom, Reemus Tõniste ja Mattias Nurga. Näidendi dramatiseering Piret-Saul Gorodilov, lavastaja Eva Kalbus, originaalmuusika autor Silver Sepp ning kunstnik Riin Maide.

Lavastuse sellesuvise esietendusega tuli välja Silver Sepa singel ja muusikavideo "Venna Laul". Lugu valmis osana eelmisel aastal etendunud lavastuse "Eestirand" muusikalisest kujundusest, kuid sai nüüd stuudios uue kuue ja valmis ka video.

"Minevikuhetki kujutame vaimusilmas tihti mustvalgetena otsekui vanadel fotodel. Inspireeriv oli mõelda üks hetk nii värviliseks ja suviseks, nii lõhnavaks ja eluliseks kui vähegi võimalik. Lahkumised ja taaskohtumised on läbi aastasadade lugulauludele ainest pakkunud. "Venna laul" on ühe Eesti rannaküla noormehe kodust lahkumishetkest: suur sõttamineku laev on ankru hiivanud ja tulevik oli kõigile tundmata, kuid veel ümbritseb minejat koduranna ilu ja saadavad lähedaste pilgud," kirjeldas Sepp.

Teater on juba viis aastat olnud Prangli saare suve menukas ja oluline osa. Viie aasta jooksul toimunud etendused on pakkunud teatrielamusi ligi 2500 inimesele.