Filmilindifestivalil näeb esimest korda filme 16 mm lintidelt

Põhiprogrammis linastuvad 35 mm filmilintidelt kultuurimajas 16.00 "Pritsimeeste pidu" ("The Firemen's Ball", režissöör Milos Forman, 1967), 18.00 "La Strada"(režissöör Federico Fellini, 1954) ja 20.30 "Kõrbekuninganna Priscilla seiklused"("The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert", režissöör Stephan Elliott, 1994). Öises autokinos tulevad näitamisele 23.00 "Värdjad" ("Freaks", režissöör Tod Browning, 1932) ning 01.00 "Hingede karneval" ("Carnival of Souls", režisöör Herk Harvey, 1962).

Festivali kõrvalprogrammis Vanatehnika varjupaigas saab aga 16 mm filmilintidelt näha kunstnikufilmide programmi "Sleep Through the Present", mille kuraator on Foku liige Paul Kuimet. Filmide autorid on tööde loomisel kasutanud erinevaid kinematograafilisi võtteid – aegluupi, kulgefotograafiat või kasutanud kaamerat kui eksperimentaalset kirjutusvahendit.

2018. aasta Filmilindifestival. Autor/allikas: Taavi Prints

16 mm väike kinosaal pannakse festivali tarbeks püsti Vanatehnika varjupaiga ühte püsieksponaati, MAZ-200 šassiile ehitatud sõidukisse, mida omal ajal kasutati sõjaväelennuväljadel staabibussidena või abi-lennujuhtimiskeskustena, samuti ka lennukite hapnikuga varustamiseks.

Programmis tulevad näitamisele "Sleeping on a bullet train" (režissöörid João Maria Gusmão ja Pedro Paiva, 2015), "Aspect" (režissöör Emily Richardson, 2004) ja "The house belongs to those who inhabit it." (režissöör Runa Islam, 2008). Programmi kogukestus on 24 minutit ning kordusseansid toimuvad algusega 21.30, 22.30 ja 23.30.

2018. aasta Filmilindifestival. Autor/allikas: Taavi Prints

Festivali raames toimuvad veel traditsiooniliselt Rahvusarhiivi filmiarhiivi lühifilmide linastused, filmiviktoriin, animatsiooni töötuba lastele, bussiekskursioon Järva-Jaani alevikus, pinksiturniir ning õhtuhämaruses on avatud tuletõrjeautodesse ehitatud saunaala.

Festivali korraldavad kino Sõprus ning Tartu Elektriteater. Rohkem saab festivali kohta teada kino Sõpruse veebilehelt.