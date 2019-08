Eestis esineb a capella kuuik Accent

Käesoleva aasta suvel avaldatud singel "Save Me" viis Accenti moodsasse pop ja r'n'b maailma, kuhu kaasati Korea-Jaapani a cappella täht Inhyeok Yeo ja Jaapani beatboxi meister Kiyozo. Aastalõppu tähistab Accent aga suurejoonelise jõulualbumiga, kuhu on andnud oma panuse ka muusikud jazzimaailma tähistaevast – Arturo Sandoval, Jorge Calandrelli ja ka Eesti kuulajatele armsaks saanud Estonian Voices. Vokaalansambel, kus osalevad lauljad kahe maailmajao Ameerika ja Euroopa viiest riigist, esines mullu külalisena Kadri Voorandi kontserdil "Paneme aja seisma" Saku Suurhallis. Nüüd on muusikud aga täispika kavaga esmakordselt Eesti publiku ees.

"Accent võlub mind oma äärmise musikaalsusega. Lauljate sisemine kõrv lubab tabada keerulisemaidki harmooniaid filigraanse täpsusega. Nende seaded on kindlasti eeskujuks selle žanri viljelejatele üle maailma. Ka inimestena on nad soojad ja huvitavad, kuna pärinevad erinevatest riikidest," märkis laulja Kadri Voorand.

Ansambli sünnilugu sai alguse 2011. aastal internetis ning juba paari aastaga tõusti tõsiselt võetavaks koosseisuks. Lauljaid seob ühine armastus vokaaljazzi vastu. Nad peavad oma suurteks eeskujudeks legendaarset kvartetti The Hi-Los ja kaasaegseid vokaalikuningaid TAKE 6. Iidolitest inspireerituna on Accent leidnud uue lähenemise, kus jazz ja popmuusika sulanduvad värskelt haaravateks kõladeks. Oma kolmel albumil on nad andekate arranžeerijatena esitanud omaloomingut ja intiimse puudutuse on leidnud näiteks ka Edith Piafi, The Beatlesi ja Natalie Cole algupärased hitid.

24. korda toimuv festival Jõulujazz 2019 toob hingelise muusika 29. novembrist kuni 12. detsembrini kontsertsaalidesse ja kirikutesse. Kogu festivali programm avalikustatakse septembri lõpus.