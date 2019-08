Kino Sõprus näitab Jim Jarmuschi zombifilmi "Surnud ei sure"

Sünopsis:

Unises Centerville'i väikelinnas pole kõik päris korras. Taevas ripub madalal hiiglaslik kuu, päevavalgustundide kestus on muutunud ettearvamatuks ja loomad on hakanud ebaharilikult käituma. Keegi ei tea, miks. Uudisteteated on hirmutavad ja teadlased on mures. Keegi aga ei suuda ette näha kõige kummalisemat ja ohtlikumat tagasilööki, mis peagi Centerville'i vaevama hakkab: surnud ei sure ‒ nad tõusevad haudadest üles ning ründavad ja õgivad metsikul kombel elavaid, mistõttu linnakodanikud peavad hakkama võitlema oma ellujäämise eest.

Filmis "Surnud ei sure" ("The Dead Don't Die") astuvad teiste seas üles Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez, Tom Waits, Steve Buscemi, Danny Glover ja RZA. Režissöör Jim Jarmusch on varem tuntud filmidega "Surnud mees" ("Dead Man"), "Kohv ja sigaretid" ("Coffee and Cigarettes"), "Armastajate igavene elu" ("Only Lovers Left Alive") ning "Paterson".