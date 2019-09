Kumu dokumentaal uurib sügishooajal nii Leonard Coheni armulugu kui ka šimpansite õigusi

Avafilmina jõuab 4. septembril ekraanile Ila Bêka ja Louise Lemoine´i film "Moriyama-san" – pilguheit Tokyos elava kaunite kunstide entusiasti Yasuo Moriyama privaatsesse maailma, mis on täis kirjanduslikke, muusikalisi ja filmikunstilisi naudinguid. Seansi juhatab sisse Eestis elav jaapani arhitekt Tomomi Hayashi.

Ka urbanistlikuks eremiidiks nimetatud peategelase koduks on üks väga eriline maja, mida tuntakse kogu maailmas Moriyama maja nime all. Õigupoolest pole tegu maja, vaid eraldi majakestega – kümne risttahuka- ja kuubikujulise pisikese hoonega, mis on paigutatud kõigest 290 ruutmeetri suurusele krundile. Justkui oleks keegi mitmekorruselise eramu tükkideks lõiganud.

Hooaeg jätkub Chris Hegedusi ja D.A. Pennebakeri filmiga "Puuriuksi avades", mis jälgib, kuidas advokaat Steven Wise võitleb kohtus šimpansite õiguste eest. Thierry Demaizière´i ja Alban Teurlai film "Lourdes" uurib Lourdesi fenomeni ühe maailma populaarsema palverännakute kohana, mille allikavesi on pannud väidetavalt käima ka jalutud. Luke Koremi film "Kaardid lauale" portreteerib maailmakuulsat kaarditrikkide meistrit Richard Turnerit – meest, kes on peaaegu pime.

Ashley Belli filmis "Armastus ja banaanid" üritatakse vangistusest päästa 70-aastast India elevanti Noi Na´d. "Viimne hingetõmme" on Richard da Costa ja Alex Parkinsoni dokumentaalpõnevik, mis rekonstrueerib tuuker Chris Lemonsi uskumatu loo – naftapuurtorni parandav mees jäi 100 meetri sügavusel hapnikupuuduses pooleks tunniks lõksu. Greta Stocklassa filmis "Kiruna – täiesti uus maailm" otsib oma kohta päikese all Rootsis asuv Kiruna linn, mida selle alla uuristatud kaevandus ähvardab alla neelata.

Eelkõige muusikasõpradele on mõeldud Nick Broomfieldi "Marianne ja Leonard. Armastuse sõnad" ja Peter Webberi "Inna de Yard. Jamaica hing". Esimene räägib Kanada laulja Leonard Coheni ja norralanna Marianne Ihleni armastusloost, teine dokumenteerib, kuidas tõeliste reggae-muusika legendite kokkusaamisest sündinud kollektiiv Inna de Yard – Jamaica oma Buena Vista Social Club – salvestab plaati ja mõtestab oma surematute hittide taustal Jamaica elulaadi ja reggae-muusika fenomeni.

Sügishooaeg lõpeb 6. novembril, kui linastub USA režissööri Lily Zepeda film "Härra Tualett ehk Käimlad kõigile" – Singapuri miljonär Jack Sim on võtnud nõuks täita maailm tualettidega, et päästa planeet mustuse küüsist. Seanss on pühendatud rahvusvahelisele tualetipäevale, mida tähistatakse 19. novembril.

Kõik linateosed jõuavad ekraanile Kumu auditooriumis kolmapäeviti kell 18 ja on vaatajatele tasuta. Seanssidele eelnevad ekspertide sissejuhatused.

Kultuuriteemaliste filmide sarja "Kumu dokumentaal" korraldavad Kumu ja PÖFF.