Galerii: Estonias käib "Romeo ja Julia" peaproov

ounod' nägemuse igavesest armastusloost, ent ka keerulistest valikutest toob lavale briti ooperilavastaja Stephen Barlow. Kunstnik on Yannis Thavoris.

Peaosades laulavad Perrine Madoeuf, Nico Darmanin, Mart Madiste, Tamar Nugis, Rauno Elp ning Helen Lokuta. Proovi dirigeeris Arvo Volmer.

"Fausti" (1859) edu julgustas Pariisi Théâtre-Lyrique'i direktorit Léon Carvalhot tellima Gounod'lt järgmist ooperit. Gounod' muusikaline jutustus Shakespeare'i tragöödiast on imeliselt tundlik, dramaatiline ja meloodiarikas. Ooperi on tuntuks teinud sügavalt emotsionaalsed duetid, värvikas orkestratsioon ja südantliigutavad koorid. "Romeo ja Julia" on 19. sajandi prantsuse ooperi üks hinnatumaid pärle. Ooperi üheks tuntumaks muusikanumbriks on "Je veux vivre" ehk "Julia valss".

Lavastaja Stephen Barlow keskendub tuntud armastusloos kahe vaenutseva vastaspoole saatusele, sobitades selle tänapäevasesse Pariisi ühiskonda. Läbi Capulettide ja Montecchide mõttetu ja viljatu vaenu jääb kõlama armastuse igikestev sõnum.