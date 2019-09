Selgusid Eesti parimad muusikaõpetajaid

Sihtkapitali esimehe Tiia Tederi sõnul saab Eesti muusika alati alguse muusikaõpetajatest. "Nemad loovad tulevikku. Kõik kaunid kontserdielamused, Eesti orkestrid, koorid, laulupeod ja rahvusvahelised saavutused on juureniite pidi ühenduses muusikaõpetajate igapäevase pühendunud tööga," lisas Teder.

Helikunsti sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia laureaadid on:

Kai Ratassepp – klaver (Tallinna muusikakeskkool) – tunnustatud õpetaja, kelle õpilased näitavad konkurssidel ja kontsertidel esinedes nii silmapaistvaid tulemusi kui ka kõrget kunstilist taset.

Eve Vendt – akordion (Aruküla Huvialakeskus Pääsulind) – tema tegevuse tulemusena on akordioni eriala kujunenud Aruküla Huvialakeskuse muusikaosakonna üheks populaarsemaks ning silmapaistvamaks pillierialaks.

Reinut Tepp – klavessiin (G. Otsa nim. Tallinna muusikakool) – Otsa kooli väärtuslik vanamuusika asjatundja, kelle mitmestki õpilasest on saanud rahvusvaheliselt tunnustatud tegevmuusikud.

Eva Teppo – klaver (Keila muusikakool) – võimeka pedagoogi klaverikool kuulub Eesti parimate hulka ning tema õpilased osalevad edukalt regulaarselt regionaalsetel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel .

Kaido Otsing – metsasarv (H. Elleri nim. Tartu muusikakool) – Lõuna-Eesti puhkpillimuusika eestvedaja, tema õpilased on olnud edukad mitmetel eestisisestel ja Baltimaade konkurssidel, paljud lõpetanud on jätkanud tegevmuusikuna.

Eesti muusikakoolide Liit tunnustab muusikapedagooge, kelle õpilased on enim saavutanud häid tulemusi konkursil "Parim noor instrumentalist".

Eesti muusikakoolide Liidu juhatuse esimehe ja Elleri kooli direktori Kadri Leivategija sõnul püsib andekate õpetajate najal muusikahariduse tulevik. "Õpetajaks olemine vajab täiesti omaette andekust ja see on väga raske elukutse. See vajab pika perspektiivi nägemist noores lapses, kes alles alustab pillimängu õpinguid. Õpetaja ülesanne on hoida lapse pidevat huvi pillimängu vastu meid ümbritsevas võimalusterohkes maailmas. See on väga suur vastutus. Sageli just need õpetajad määravad noore inimese valiku muusika kasuks, " lisas Leivategija.

2019. aasta konkursitulemuste põhjal pälvisid tunnustuse:

Lada Švan – plokkflööt (Narva muusikakool, Narva-Jõesuu Laste muusika- ja kunstikool) – kogenud õpetaja, kes on loonud oma koolkonna ning kelle õpilased esinevad edukalt riiklikel konkurssidel. Eriliselt armas on talle vanamuusika ansambli töö juhendamine.

Anneli Kuusk – flööt ja plokkflööt (Tartu I muusikakool, Tartu II muusikakool, Ardente Muusikastuudio, H. Elleri nim. Tartu muusikakool) – andekas ja edukas flöödiõpetaja, kes on olulisel määral aidanud kaasa sellele, et flöödimäng oleks noorte seas populaarne. Ta on algatanud mitmeid flöödifestivale ja vedanud vanamuusikaga tegelevat ansamblit Elleriino.

Priit Sonn – trompet, madalad vaskpillid (H. Elleri nim. Tartu muusikakool) – oma õpilaste koolkonna loonud kogenud õpetaja ja puhkpillimängu edendaja, kelle õpilastest mitmed on jätkanud professionaalse muusiku karjääri.

Aavo Ots – trompet (Viimsi muusikakool, Tallinna muusikakeskkool) – sihikindel ja kannatlik õpetaja, kelle õpilased saavutavad nii kauni tooni kui ka tehnika.

Svetlana Kekiševa – orel (Ahtme kunstide kool, Jõhvi muusikakool) – Ida-Viru maakonna muusikaelu hing ja eestvedaja nii organisti kui õpetajana, kelle õpilased on alati mänginud väljapaistval tasemel ja saavutanud rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel auhinnalisi kohti.

Kai Ratassepp – klaver (Tallinna muusikakeskkool) – tuntud klaveriõpetaja, kes lisaks õpetamisele on palju ära teinud professionaalse suunitlusega klaverimängu kõlapinna laiendamisele.

Lisaks pärjab muusikakoolide liit muusikasõbra tiitliga igal aastal üht omavalitsust, kes on panustanud laste muusikahariduse omandamisse. Sel aastal pälvis tunnustuse Tori vald.

Varem on Muusikahariduse sõbra tiitli pälvinud Kambja vald, Viljandi linn, Rae vald, Keila linn, Nõo vald, Jõelähtme vald ja Türi vald.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital jagab muusikapedagoogide tunnustuspreemiaid alates 2012. aastast koolide ettepanekute põhjal ja sihtkapitali algatustena. Preemia eesmärk on tunnustada pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist. Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 1500 eurot.