Rahvusraamatukogu kutsub Ingerimaa mälupaikade seminarile

Ajalooline Ingerimaa on tasahilju kadumas suulise mälu maastikelt. Seda enam omandab kaalu mäluasutuste arhiividesse talletatu. See tohutu ainestik võib parimal juhul saada ka osaks uudsel viisil avalduvast kultuurilisest identiteedist. Seminari "Ingerimaa mälupaigad" eesmärgiks on tuua kokku inimesi, kellele Ingeri on lähedane kas uurimisteemana või kultuurilise kogemusena.

Seminar algab kell 12.30 Rahvusraamatukogus leiduvate Ingrica't sisaldavate trükiste tutvustamisega, millele järgnevad ettekanded:

Enn Küng (Tartu ülikool) Ingerimaa arhiiviallikatest

Elo Jakobson (Rahvusraamatukogu) Ingerimaad käsitlevatest trükistest Rahvusraamatukogus

Piret Lotman (Rahvusraamatukogu) "Pisarad olid meie ainuke söök ja jook." - Põhjasõja ajal Narvast küüditatute saatusest

Enn Ernits (Eesti Maaülikool) Vadja kohanimede struktuurist ja algupärast

30 Kohvipaus 15 min

Miina Pärn (kammerkoor Collegium Musicale) Veljo Tormise tuules ingerisoome laulude radadel

Madis Tuuder (Narva Linnavalitsus) Eesti-Ingeri haridusolud, kirikuelu ja logistilised probleemid

Madis Arukask (Tartu ülikool) Ingerimaa rahvarühmade ajalugu Arvo Survo eepilises loomingus

Taisto Raudalainen (Eestisoomlaste Kultuuriomavalitsus) Eesti koorimuusikute Aleksander Saebelman-Kunileiu ja Gustav Evert Mesiäise seostest Kolppana õpetajate seminariga Ingerimaal

Seminaripäeva lõpetab kell 17 segakoor Vox Populi kontsert Rahvusraamatukogu fuajees. Esitlusele tuleb Veljo Tormise looming.

Seminar on tasuta, kuid vaja on eelregistreerida.