Muusikapäev kutsus märkama muusika tähtsust igapäevases elus

Pea 500 muusikut tegid teisipäeval üle Eesti inimestel muusikaga tuju heaks. Sellel aastal oli igas maakonnas oma teema - kui Tallinnas olid fookuses erinevad kollektiivid, siis näiteks Saaremaal hoopis viiulid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siiani on olnud tagasiside väga positiivne. Väikesed kohad on andnud meile märku, et neil olid saalid täis. Mulle tundub, et mida pisem koht, seda rõõmsam ja oodatum see muusikapäev on," rääkis programmijuht Kaisa Lõhmus.

"Muusikapäeva mõte minu jaoks läbi selle programmi on ikkagi see, et kõik inimesed pööraksid muusikale tähelepanu," ütles ta.

Lisaks muusikaprogrammile sai piiluda nii muusikute proovi kui ka kuulata muusika-alast loengut.

Üks väga meeleolukas kontsert toimus kella 16 paiku Kopli Trammis. Seal mängis oma nimelises trammis pilli lõõtsamees Heino. Tema etteaste oli nii populaarne, et trotsides paduvihma, olid juba algpeatuses Heino fännid kohal.