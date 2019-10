Tartu vaskpilliansambel ei andnud Valga põhikooli õpilastele mitte ainult kontserti, vaid selle liikmed rääkisid, kuidas heli tekib ja milliseid instrumente nad mängivad. Kui muusikud mõnda kooli mängima lähevad, esitavad nad tavaliselt repertuaari, mida noored võiksid rohkem tunda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Õppimisvõimalused on igal pool muusikakoolides olemas. Küsimus on, kas lapsed teavad ja kas on huvi vaskpille õppida. Siin, Lõuna-Eestis on ka probleem puhkpilliõpetajatega - neid on raske leida," tõdes Tartu vaskpilliansambli liige Urmas Himma.

Pille tutvustatakse Valgas ja Valkas ka kaksiklinnade festivali aegu. Puhkpilli lugu tõi mullu kohale palju huvilisi.