Plácido Domingo lahkus ahistamissüüdistuste tõttu Los Angelese ooperist

Legendaarne ooperilaulja ja dirigent Plácido Domingo lahkus seksuaalse ärakasutamise süüdistuse tõttu Los Angelese ooperist, mille ta aitas ise 1980. aastatel luua. Nädal aega tagasi teatas Domingo, et tühistab ka kõik New Yorgi Metropolitan ooperiteatri esinemised.

Plácido Domingo suhtes on seksuaalse ärakasutamise süüdistusi esitanud kokku 20 naist, kuid ooperilaulja eitab kõike, vahendas BBC. Süüdistuse kohaselt survestas Domingo naisi endaga vahekorda astuma juba 1980. aastatel.

Ohvrite hulgas on ka laulja Angela Turner Wilson, kelle sõnul pani Domingo 1999. aastal ooperiproovi käigus oma käed ta pluusi alla ja haaras teda rindadest. Plácido Domingo sõnas, et tema arvates oli Wilson sellise käitumisega nõus ning nad olid selles kokku leppinud.

Lisaks Los Angelese ja New Yorgi ooperiteatritele on Plácido Domingo esinemised tühistanud ka Philadelphia ja San Francisco ooperid, öeldes, et nad peavad tagama oma töötajatele turvalise töökeskkonna.