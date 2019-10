Jürgen Rooste. Lumehelbekeste torm (kliimasoojenemise paradigmas)

LUMEHELBEKESTE TORM (KLIIMASOOJENEMISE PARADIGMAS)



aijuudas need lapsed röögivad

sest neil on elu veel sees

vana tummine tatt ja tõrv tahab

neile kõrisse ja kuulmekäikudesse valguda

aga need lapsed röögivad

sest neil on elu

neis on elu – elus olemise tunne

veel sees

nad ei sündinud nõukogude liidus

neile ei õpetatud pisikesest pääle

et sul peab olema häbi kui sa ise mõtled

et sul peab olema piinlik kui sa tõde tahad

teada saada

et sina pead kartma ja varjama

kui sulle on tähtis et inimene on vaba

ja loodus on meie hoida mitte

ärakasutada

nad ei kasvanud selles napakas riigis

selles valede maailmas mis nüüd

igast ukse- ja aknapilust tagasi tahab trügida

las need lapsed hüüda ja püüda

oma ja meie vabaduse ja elu eest

sest ma vaatan oma põlvkonda

ja enesest vanemaid – ja pole enam mõistlikku

meest

ega naist

kes suudaks seista ja võidelda ja hoida

nii et andke see nende laste kätesse

kes veel hoolivad kes veel tahavad

et me tilluke maailm olemas oleks

kes ei vehi relvadega nagu me napakad vanamehed

kes ei õilista end edukuseõitega nagu tobedad daamid

laske lapsel möllata

kui igikelts on suland

järgneb lumehelbekeste torm