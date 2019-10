Eesti osaleb WOMEXil võimsa delegatsiooniga

WOMEX on tähtsaim pärimusmuusika valdkonna professionaalide kogunemine maailmas, mis sel aastal toimub Soomes. Eestist osaleb üle 40 esindaja: festivalikorraldajad, muusikud, managerid jt. Esitlusfestivali kavas esinevad Cätlin Mägi ja Mari Kalkun, konverentsiprogrammi aruteludes Virgo Sillamaa ja Helen Sildna.

WOMEXi eel ja järel külastavad Eestit 26 välisdelegaati, et tutvuda meie pärimusmuusika ja jazzi valdkonnaga.

Artistidest on esindatud veel Tuulikki Bartosik, Curly Strings, FRÄNDER, Leana & Hartwin, Puuluup, Riffarrica, RÜÜT, Svjata Vatra, Tintura ja Trad.Attack!.

Esmakordselt jagab Eesti WOMEXil messiala Põhjamaadega ning esimest korda teevad selle sündmuse raames koostööd ka kolme Balti riigi muusikavaldkonna info- ja arenduskeskused: Music Estonia, Latvian Music Information Centre ja Music Information Centre Lithuania.

Eelprogrammis Eestis osaleb 17 delegaati Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja Kasahstanist, et tutvuda meie pärimusmuusika maastikuga, partner on Eesti Pärimusmuusika Keskus. Järelprogrammis osaleb üheksa jazzikorraldajat maailmast, et tutvuda siinse skeenega. Kaasa töötavad sel puhul Eesti Jazzliit, Jazzkaar ja Jazz Finland.

Music Estonia juht Virgo Sillamaa osaleb WOMEXi konverentsiprogrammi arutelus, kus lahatakse edukaid muusikavaldkonna projekte, mida on rahastanud Euroopa Liit. Samuti nõustab ta uusi WOMEXil osalejaid, kuidas sündmusel orienteeruda ja sellest võimalikult palju kasu saada. Eestist on konverentsiprogrammis ka Helen Sildna, kes osaleb arutelus teemal võrdõiguslikkus muusikas ja kultuuriloomes laiemalt.

Eesti pärimusmuusika valdkonna esindajad võtavad WOMEXist osa alates 2000. aastast, siinsetest muusikutest on WOMEXi esitlusfestivali programmi varem valitud Maarja Nuut ja Trad.Attack!.