"Stars Are The Light" (Sacred Bones)

California psühhedeelne rock-ansambel Moon Duo on seitsmendal albumil otsustanud end inspiratsiooni osas häälestada elektroonilise tantsumuusika lainele. Ühe-kaheduuritranss ning looklevad kitarrisoolod on alles, lihtsalt varemgi esinenud elektroonikaelement on peaosas ning stiililiselt seguneb nende psühhedeelne stiil disko, dub'i ja 1990ndate alguse indie-tantsumuusika mõjudega.

Kitarr esineb põhimõtteliselt igas loos, lihtsalt tiitelpalas on süntesaatorid nii esiplaanil, et esialgu näib kuuekeelse pilli roll ebakindlana. Osas lugudes nagu "Fall In Your Love" ja "The World And The Sun" kostab ühe teise psühhedeelse abielupaari Peaking Lightsi ("936" periood) mõjusid ning isegi 5/4 rütmis kulgevas "Eternal Shore" kõlab Sanae Yamada vokaal üsna Indra Dunisega sarnaselt.

Moon Duo on endiselt psühhedeelse kõlaga bänd, lihtsalt nende psühhedeelia ei viita enam üksnes rock-traditsioonile, vaid ka 1980ndate lõpu ja 1990ndate alguse briti reivikultuurile. Need kaks suunda kohtuvad kõige kindlamalt palas "Lost Heads", kus happeliselt nihestatud sündiosa sekundeerib plaadil enim esil olevatele kitarridele. Või hoopiski rajal "Eye 2 Eye", kus Spacemen 3 stiilis droonimine on paaritatud Madchesteri süntidega.

"Stars Are The Light" esindab rock-ansambli suunamuutust elektroonilisemaks ja tantsulisemaks õnnestunumast poolest. Iga lugu kõlab eelnenust erinevalt, samas on terviklik tunnetus paigas. Säilinud on senine moonduolik essents, lihtsalt muudetud on eri komponentide vahekordi. Bänd on leidnud viise oma ideede veel kõitvamaks väljendamiseks.