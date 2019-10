Hõimurahvaste programm tunnustas soome-ugri rahvusteadlasi

Uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias pälvis auhinna Nikolai Anisimov monograafia "Диалог миров" в матрице коммуникативного поведения удмуртов" / "Maailmadevaheline dialoog udmurtide kommunikatiivse käitumise maatritsis" (Tartu 2017) eest. Uurali keeltes avaldatud teadustöö kategoorias sai auhinna Vitali Mihhailov teose "Калык ойпого – калык чон поянлык" (Joškar-Ola 2017) eest.

Nikolai Anisimovi kopsakas monograafia kätkeb Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas 2017. aastal kaitstud doktoritööd. Uurimuses antakse ülevaade udmurdi loodususundi maailmapildist, seejuures arusaamadest elavate ja surnute maailmade vahelise suhtluse võimalikkusest. Rituaalse käitumise analüüsis keskendub autor eeskätt matusekombestiku, esivanemate mälestamise ja vastsündinute kohtlemisega seotud tegevustele ja uskumustele. Tegemist on tiheda analüütilise tööga ning kiiduväärt on ka raamatu lõpus välja toodud udmurdi usundi lühiteatmik.

Vitali Mihhailovi monograafia mari suulisest rahvaloomingust koosneb kahest osast. Teose esimeses osas on esitatud (populaar)teaduslik ülevaade mari rahvaluule ajaloost, selle teooriast ja praktikast, põhjalikult on käsitletud kalendritähtpäevi ja seejärel žanriti kõiki mari folkloori alaliike. Autor lähtub seisukohast, et folkloorimaterjal on omapärane ajalooline dokument, mis koos teiste teadustega võimaldab luua (objektiivse) pildi mari rahva ajaloost. Folklooriteostes peegelduvad mari rahva arusaamad ümbritsevast maailmast, vaated elule, rahvafilosoofia ja etnopedagoogilised tõekspidamised. Monograafia teine osa esitab näiteid mari folkloorist. Raamat on mõeldud abivahendiks kooliõpetajaile, üliõpilastele, raamatukogutöötajaile ja folkloorikollektiividele.

Rahvusteaduste auhind anti välja seitsmendat korda. Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot.

Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhind kuulutati pidulikult välja hõimupäeval, 19. oktoobril hõimupäevade peakontserdil Eesti Rahva Muuseumis Tartus.