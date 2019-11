Virginie Despentes'i "Vernon Subutex" ilmus eesti keeles

Kirjastus Varrak andis välja prantsuse kirjaniku Virginie Despentes'i romaani "Vernon Subutex", mis on esimene osa samanimelisest triloogiast. Endine prostituut ja pornofilmide kriitik Despentes on üks praeguse aja populaarseimaid kirjanikke Prantsusmaal.

"Asja mõte on näidata tänapäeva ühiskonna ellujäämiskursusi keskealistele, kes võib-olla ei taha ümber õppida. Neil on mingi teatud trots ja nad jäävad hammasrataste vahele ning see, mis neil elule üldse mingit essentsi ja mõtet annab, on nende nooruspõlve pop- ja rockmuusika. See kõlab ka siin raamatus," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" ERRi kultuuritoimetaja Valner Valme.

"See kõik on antud edasi humoorikalt, mahlakalt. See ei ole piirsituatsioonide ja ühiskonna äärealade valus ning kaeblev ahastus, vaid eelkõige on ta lõbus satiir, kuigi sündmused alati lõbusad ei ole," lisas ta.

Despentes'i romaani eestikeelset tõlget esitletakse 7. novembril kell 18 Tallinnas Biit Me plaadipoes (Viru tn 3). Üles astuvad tõlkija Maria Esko, toimetaja Leena Tomasberg ja kultuuriajakirjanik Valner Valme.