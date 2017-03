EKA sisearhitektuuri osakond kolib avatud uste nädalaks Narva linna

Linnaekspeditsioon piirilinna leiab aset seoses EKA avatud uste päevaga, mille kõik teised sündmused toimuvad 23. märtsil Tallinnas.

Tulevased sisseastujad saavad avatud uste nädala raames proovida sisseastumisülesannete lahendamist. Koos uuritakse Narva sise- ja välisruumi, seda, mis moodustab ja millistest osadest koosneb hea ruum ja millist ruumi on Narvas üle või puudu. Iga päeva pärastlõunal toimuvad ekskursioonid, sihtpunktideks Narva märkimisväärsemad hooned – ka ekskursioonidele on kõik narvakad ja mujalt pärit huvilised oodatud.

Sisearhitektuuri osakonna juhataja, professor Hannes Praks arvab, et Narva ei ole paika settinud.

"Narva on põnev. Narvas on võimalik liikuda, muuta ja muutuda nendes küsimustes ja teemadel, mis Tallinnas või Tartus on juba fikseeritud ja paika kruvitud: Narva on ruumiga tegelemise vaatenurgast intrigeeriv, see on linn, mis on loodud teistsuguse taustsüsteemi jaoks – sellise, mida hetkel enam ei eksisteeri. Kuhu Narva edasi läheb ja mida valib, on lähiaja küsimus ja kui Narva linnaarhitekt Ivan Sergejev tudengeid ja õppejõude Narva hetkeolukorda kaardistama ja uurima kutsus, ei saanud me kuidagi ära öelda," selgitas ta.

Kaasa võetakse animaator ja joonistamise õppejõud Kristjan Holm, osakonnas trepiteemalist stuudiot juhendav arhitekt Siiri Vallner, bakalaureuse õppekava diplomitöö juhendajad: sisearhitektid Katrin Kaevats, Ville Lausmäe ja arhitekt Jaan Port; arhitektuuribüroo b210 arhitektid Karin Tõugu ja Aet Ader, kes juhendavad läbi aasta kestvat metsaonnikursust, majandusteadlane Hardo Pajula, kes annab osakonnas loengusarja revolutsioonist, arhitekt Leena Torim, urbanist Keiti Kljavin, sisearhitekt Edina Dufala-Pärn, linnasotsioloog Madli Maruste, Narva kunagine linnaarhitekt ja osakonna õppejõud Ülar Mark, samuti osakonna magistrant Annika Kaldoja ja tarkade materjalidega tegelev disainer Kärt Ojavee, kes veavad kahekesi sisearhitektuuri osakonna materjaliuuringute laborit jpt.

Tallinnast ja Tallinna-suunalt saab Narva linna hõlpsasti busside ja rongidega. Tartust on võimalik Narvasse pääseda eribussiga, mis pannakse käima juhul, kui huvilisi piisavalt koguneb.