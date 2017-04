Galerii: Eesti Pillifondi tänukontsert ja uue tšello esitlus

Eesti Pillifondi tänukontserdil sai kuulda kuut ajaloolist muusikainstrumenti: viiul, mis on Giuseppe (Joseph) Gagliano ja tema venna Antonio ühistöö (valminud vahemikus 1775-1780); viiul, mille meistrid on Nicola ja Giuseppe (Joseph) Gagliano (valmimisaasta 1723); tšello, mille meister on Francois Fourrier Nicolas (valmimisaasta 1798); viiul, mille meister on Enrico Catenar (valmimisaasta 1680); altviiul, mille meister on arvatavasti Thomas Urquhart (valminud vahemikus 1650-1700) ning viiul, mille meister on Auguste Sebastien Bernardel (võimalik valmimisaasta 1802).

Samuti esitleti üritusel Eesti Pillifondi uut tšellot ning see anti üle interpreedile. Tšello, mille valmistas meister Celeste Farotti (1864-1928) on olnud kasutuses 113 aastat.

Üritusel pidasid kõne ka president Kersti Kaljulaid ja kultuuriminister Indrek Saar.

Eesti Pillifondi kollektsiooni pillid kuuluvad erainvestoritele, kes annavad instrumendid Pillifondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse. Lisaks emotsionaalsele väärtusele pakuvad ajalooliselt väärtuslikud pillid investoritele aastatega investeeringu väärtuse kasvu.

Eesti Pillifondi asutamise ja tegevuse põhieesmärk on Eesti keelpillimängukultuuri rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ja muusikute karjääri toetamine.