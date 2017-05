Tanel Saar puhub Priit Pärna animafilmile uue elu sisse

Priit Pärna animatsioon "Eine murul" valmis 1987. aastal ehk paar aastat enne Nõukogude Liidu lagunemist. Loo peategelased on neli toonases hallis argipäevas askeldavat inimest, kes lõpuks kohtuvad üheks ilusaks hetkeks Édouard Manet tuntud maalil "Eine murul", vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See animatsioon on väga omas ajas. Ja paljud inimesed, kes seda vaatavad, ei mäleta seda väga palju. Mina mäletan. Ja võib-olla nende jaoks on seal mingid teised asjad. Aga kes sellest ajast on, saavad mingitest asjadest aru," ütles lavastaja Tanel Saar.

Režissöör Priit Pärn lisas, et kõik, mis kogu filmi jooksul toimub, on tegemist inimese alandamisega. "Aga kaks naisosa on tehtud nii, et vaatajal peaks hakkama kahju tegelasest. Meesosad on tehtud nii, et mehed on tehtud naeruväärseks. Meest, kes tahab olla suur ja tugev, ilmselt alandab kõige rohkem see, kui ta on tehtud naeruväärseks. Need olid asjad mis ma Tanelile rääkisin, minu põhimõtted," lausus režissöör Priit Pärn.

Lavastuse kunstnik on Pille Kose ja helilooja Madis Muul. Mängivad Liisa Pulk, Meelis Põdersoo, Kaia Skoblov, Margo Teder ja Tanel Saar. Etendused toimuvad rahvusraamatukogu tornisaalis.