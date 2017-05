Läti kunstnikud kutsuvad mõtlema, miks Eestis on paljud asjad paremini

Andrus Ansipi ja Valdis Dombrovskise peaministri ametiajal püüdis Läti ajakirjandus jätta muljet, et Eestis on kõik parem. Nüüd ei pruugi see aga enam nii olla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näituse koostanud kunstnikud leiavad, et Eestis on tõepoolest valdkondi, kus on elu korraldatud paremini kui Lätis. Nad kutsuvad üles mõtlema, miks see nii on.

"Teil on parem hariduskorraldus - nii arvavad lätlased, aga leiab ka OECD uuring. Teil on parem maksusüsteem ja ettevõtluskeskkond. Teil on kättesaadavam arstiabi," loetles kuraator Gundega Evelone.

Teemat võib ka irooniliselt või eneseirooniliselt võtta. "Üle seitsme maa ja mere" on pühendus võõrastel maadel õnneotsijaile ja seoses sellega võib mõelda, miks eestlased mõtlevad, et lätlastel on kuus varvast.

Kunstnik Ieva Saulite on aga näitusele toonud kõik selle, mis on "peaaegu piisavalt hea". "Näituse teemale mõeldes püüdsin jõuda selgusele, kuidas see mind ennast puudutab. Ja mul tulid pähe käibeväljendid, mida inimesed kasutavad enda rahustamiseks kui mantrat - "nonoh, see tuli mul peaaegu välja" või "napilt, järgmine kord õnnestub paremini"," selgitas ta.

Kui aga millegi üle aru peetakse, on kunstnike arvates eestlaste toolid suunatud väljapoole, avatud maailma suunas, lätlaste pingid aga sissepoole, oma nina ette.

"Kahtlustan, et see on sarnane situatsioon nagu meil on Soomega - mida soomlased kõik paremini on teinud ja mida me peaksime neilt õppima. Millegi pärast tundub, et põhjas on kõik parem," arvas Tartu kunstimaja galerist, semiootik Indrek Grigor.

Rahva ette on toodud ka uue Liivimaa kontseptsioon. Igapäevaelu näitab, et Riia on lõunaeestlaste jaoks muutumas üha suuremaks keskuseks mitte ainult sealse rahvaarvu pärast.