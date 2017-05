Piret Puppart: ERKI on kunstilises voolus tagasi

Esimesed ERKI moeshow´d olid väga eksperimentaalsed. Kui vahepeal muutusid moeetendused märksa kommertslikumaks, siis moedisainer Piret Pupparti sõnul ollakse nüüd tagasi kunstilises voolus.

"Alguses oli ERKI ikkagi tõeliselt eksperimentaalne. See on seotud juba sellega, et materjalide defitsiit oli niivõrd suur, et osati teha eimillestki absoluutselt midagi," ütles Puppart.

Tänavusele ERKI moeshow´le pääses 20 disainerit, üks neist on Katrin Aasmaa. Tema kollektsioon "How to coexist" ehk "Kuidas koos eksisteerida" uurib eestlaste ja venelaste vahelisi suhteid läbi rullnokakultuuri ja peegeldab n-ö nende vormiriietust: dressiülikonda.

Piret Puppart lisas, et sel aastal on teinud huvitava läbimurde ka meestemood ja jätkuvalt on moes taaskasutus.