Eestis loodud arhitektuurisümpoosion kolib tänavu Šveitsi

Eestis saab sümpoosionist osa võtta aga EKA sisearhitektuuri tudengite loodud liikuvas klassiruumis Telliskivi loomelinnakus, kus luuakse Luzernis aset leidva üritusega telesild, SISU filmiprogramm jm, teatab sisearhitektide liit.

"Luzerni Rakendusteaduste ja -Kunstide Ülikool ja Šveitsi Sisearhitektide Liit kutsusid meid tegema SISU 2017 koostöös Luzerni ülikooliga, kus saavad kokku valdkonna teoreetikud, praktikud ja üliõpilased. Sealses ülikoolis veel magistriprogrammi ja doktoriõpet ei ole. Eesti Kunstiakadeemia on seetõttu inspireerivaks eeskujuks Luzerni ülikooli arhitektuuri ja inseneeria teaduskonnale," rääkis SISU kuraator Tüüne-Kristin Vaikla.

Eesti Kunstiakadeemias juba mitu aastat toimunud "Hüljatud maastike" erialadeülene töötuba, kus osalevad (sise)arhitektuuri, restaureerimise üliõpilased EKAst ja insenerid TTÜst, kes on õppetöös tegelenud mahajäetud hoonete ja linnamaastikega juba viis aastat, kuid sama nähtus on aktuaalne ka Lääne-Euroopas, kus tühjaks jäänud majadele otsitakse uut rakendust. Eestist sõidab Šveitsi sümpoosionile "Hüljatud maastikest" ja erialaülese töötoa meetoditest rääkima üks juhendajatest Martin Melioranski EKA arhitektuuriteaduskonnast.

Sümpoosion toimub ka sedapuhku sobilikus paigas – Neubadis ehk vanas ujulas, millest on nüüd arhitektide ja sisearhitektide kaasamisel saanud kultuurikeskus ja konverentsisaal. Eestit esindab hea näitena EKA uue hoone projekteerinud arhitektuuribüroo KUU, kes kujundasid vanast tekstiilivabrikust kaasaegse arhitektuuri-, disaini- ja kunstiülikooli.

SISU tänavune avakõneleja on Eva Franch, kes on arhitekt, kuraator, õppejõud ja lektor eksperimentaalsete kunstivormide ja arhitektuuripraktika alal. Aastal 2004 asutas isikliku praksise OOAA (Office of Architectural Affairs) ning on 2010. aastast New Yorkis kunstikeskuse Storefront for Art and Architecture peakuraator ja tegevdirektor. Aastal 2014 valis USA välisministeerium Franchi projektiga OfficeUS esindama XIV Veneetsia arhitektuuribiennaalil Ameerika Ühendriikide paviljoni. Franch on õpetanud Columbia Ülikooli Kõrgemas Arhitektuuri-, Planeerimis- ja Konserveerimiskoolis (Columbia University GSAPP), Veneetsia Arhitektuuriülikoolis (IUAV), Buffalo Ülikoolis (SUNY Buffalo) ja Rice’i Ülikooli Arhitektuurikoolis (Rice University School of Architecture).

SISU teise päeva peakõneleja on tuntud disainer, erialateoreetik, üle kümne raamatu autor Graeme Brooker, kes ühtlasi juhib Londoni Kuninglikus Kunstiülikoolis (Royal College of Art) sisearhitektuuri programmi. Ettekanne keskendub strateegiatele, milles uuritakse tarbetuks muutunud materjalide kohandamist rüüstekohtadeks, olukorraks, mis loob tingimused sekkumiseks. Teisisõnu toob materjalide taaskasutus esiplaanile niisugused uurimis ja kujundusprotsessid, millega tagatakse mitte üksnes sihipärased muutused, vaid ka nendest võrsuvad uued ja ainulaadsed uurimis- , mõtte- ja teadmisprotsessid erinevalt tavapärastest kujundusprotsessidest, milles sageli keskendutakse nullist alustamisele.

Veel astub üles Pascal Anghern, ehitusbüroo Insitu AG juhatuse liige. Ta tegeleb oma töös kohtade, hoonete ja seadmete taaselustamise ja konserveerimisega. Oma ettekandes tutvustab Pascal lahendusi, mis tuginevad kohalikule topograafiale, olemasolevale ruumile või rajatisele. Planeerimise ja ehitamise käigus kasutatakse ressursid tõhusalt ära ja ruumid saab aktiveerida. Kasutajat kutsutakse meenutama ümbrust ja seda mänguliselt ära kasutama.

Kogu programmi näeb SIIT.