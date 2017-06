Muinsuskaitse aastaraamatu fookuses on Rotermann ja Arsenal

Rotermanni viljaelevaatori ja Arsenali relvatehase kompleksi restaureerimine ilmestab hästi muutunud suhtumist tööstuspärandisse. Domineerivate juurdeehituste asemel on nende hoonete puhul põhirõhk iseloomukate detailide säilitamisel ja kaasaegsed lisandused on jäetud tundlikult tagaplaanile.

Mõlema hoone puhul on sellise lähenemisega loodud hea tervik. Hästi on lahendatud ka loovat lähenemist nõudev uute funktsioonide paigutamine hoonesse. "Viljaelevaator oli nii omanikule kui arhitektidele paras pähkel, et leida sellele eripärasele vanale hoonele uus ja toimiv funktsioon. Pika protsessi tulemuseks on ainulaadne kontorihoone, mille tänapäevane töökeskkond on täis väärikat ajalugu," ütles aastaraamatu toimetaja Reesi Sild.

Lisaks tööstuspärandile leiab aastaraamatust ülevaate ka teistest möödunud aasta muinsuskaitse valdkonna olulisematest töödest ja teemadest. Arhitektuurist saab lugeda veel Suuremõisa ja Vääna mõisa katsumusterohkest restaureerimisest, ülevaadet Pärnu kuurorti uuest arhitektuurist, Tartu kesklinna üldplaneeringu lugu, Patarei merekindluse olevikust.

Ei puudu ka kunsti- ja arheoloogiateemad: raidkivimuuseumi loomine, mõisate kunstikogude saatus, nanolubi ja munakiviteede ehitamise kadunud kunst, rohked arheoloogia- ja maalinguleiud, läbiviidud uuringud jpm.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie sõnul ei ole muinsuskaitse aastaraamat pelgalt ülevaade eeskujulikult restaureeritud hoonete edulugudest:

"Siin on ausalt kirja pandud pikad protsessid koos oma võlude ja valudega eesmärgiga neist õppida. Hea meel on, et ka keerulistest olukordadest leitakse väljapääs ja tulemuse üle võib enamasti uhkust tunda. Näiteks Piirissaare palvela põlengule järgnenud eri organisatsioonide ülesed konserveerimistalgud toimusid meil esmakordselt."

Raamatu toimetaja on Reesi Sild ja kujundaja Tuuli Aule.

Aastaraamat ilmub muinsuskaitseameti, Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna ning EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna koostöös ning juba 13. korda.