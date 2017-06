Kunstihoone avab kümnendi ulatuslikuma graafilise disaini näituse

Elisabeth Klementi ja Laura Pappa on alates 2011. aastast korraldanud Tallinnas graafilise disaini äärealasid uurivat Asteriski suvekooli. Kuraatorid on oma erialalisest huvist lähtuvalt näitusele valinud eksponaate, millest enamik murravad graafilise disaini tavapäraseid rakendustavasid. Trükiste ja veebilehtede kõrval näeme näitusel ka installatsioone, videotöid, mööblit, tööstusdisaini, kuuleme muusikat jm.

"Tallinna Kunstihoones toimuval näitusel eksponeeritakse projekte ja töid, mis ületavad traditsioonilisi graafilise disaini vormipiire, heites samas valgust projektide taga olevatele tähelepanuväärsetele tegevustele. Kõnealused tööd hõlmavad nii tellimusprojekte kui ka projekte, kus disainerid loovad sõltumatuid teoseid, sageli koostöös teiste erialade esindajatega," kirjutavad kuraatorid näitusega koos ilmuvas vihikus.

Elisabeth Klement tõi aga eraldi välja Manuel Raederi kujundatud Group Affinity pingid k.m Muncheni suvekoolile:

"Need on põnev näide tööst, mille juured on nii graafilises disainis kui mööblikujunduses, kuid tööl endal on tegelikult ka sotsiaalne mõõde. Lihtsa disainiga pinkide juures on oluline, et need on alati valmistatud möödunud näituste või sündmuste jääkmaterjalist."

Seega on näituse fookus tellimustöödena loodud identiteetide ja lahenduste asemel pigem omaalgatuslikel praktikatel ning nende tulemustel. Ligi 100 kohaliku ja rahvusvahelise disaineri ja rühmituse panused on jagatud kuue valdkonna vahel: objektid ja tooted, tüpograafia, kirjastamine, tööriistad, muusika, projektiruumid ja üritused.

Lisaks näitusele ning publikuprogrammile Tallinna Kunstihoones hõlmab "Signaalid perifeeriast" ka satelliitnäitust EKA galeriis ja raamatut.

Näituse avamine toimub reedel, 30. juunil kell 18:00 ning see jääb avatuks 13. augustini.