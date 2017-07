Galerii Positiiv akendele kolib noor Eesti fotokunst

BFO16 liikmed on Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna esimese kursuse üliõpilased Elis Jurkatam (s 1997), Eliis Laul (s 1991), Hanna-Christina Laupmaa (s 1994) ja Martin Buschmann (s 1980).

Tegemist on hüperrealistlikus võtmes loodud väljapanekuga, kus kunstitudengid kompavad iroonilis-mänguliselt nüüdiskunsti piire.

Pelgulinnas näitust tehes juhinduti erinevates asumites levivast kogukonna vaimust ning linnaosade arendamisega kaasnevast monetiseerimisest ja eksklusiivsusvajadusest.

Martin Buschmann selgitas, et BFO16 liikmed on viimase kahe kuu vältel sisuliselt Pelgulinnas elanud ja nii otsustati ulatada kaaspelgulinlastele abikäsi. "Juulis ja augustis on galerii Positiiv akendel avatud BFO16 eksklusiivkauplus. Müügil on ainulaadsed tooted, mille puhul on tunda selget soovi ekspluateerida asumi vaimsust, mängida inimeste tunnetel ja konverteerida see rahasse."

BFO16 liikmete sõnul on nende siiraks sooviks tekitada eksklusiivsustunde ja unistamise segu klientides ja sellega suruda neid tarbijaühiskonna magusasse nõiaringi. Kõik kaubad on kas unikaalsed või limiteeritud seeriad. Soovitakse tagada eesti parimat teenindust, et saada vastav sertifikaat, mille tulemusena saaks hindu veelgi rohkem kõrgustesse kruvida. Aknaostlemist armastavate klientide rõõmuks on Positiivi galerii näituse ajal avatud ebaregulaarselt.“

Näitus "Esimene" Positiivi galeriis (aadressil Roo 21a) on avatud kuni 14. augustini.