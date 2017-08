Maailmas tunnustatud arhitektid saabuvad Tallinna esinema

Pea igal otsusel on mingi ruumiline mõõde, tulevikku ulatuv mõju ja tagajärg ning paljuski on linnad seesuguste väga erinevatest distsipliinidest tulenevate otsuste ja kestvate protsesside tulem. Konverentsil küsitakse, kes ja kuidas seda tulemust teadlikult suunavad ja mida tahame linnalt tulevikus.

Konverentsil esinevad:

Thomas Auer, kes on arendanud energia- ja ehitusteenuste kontseptsioone projektidele üle terve maailma ning pälvinud tunnustust nende innovaatilise disaini ja energiatõhususe eest. Tema väljatöötatud kontseptid on maailma tipparhitektide loomingulise käekirja tähtis osa. Auer on osalenud paljudes rahvusvahelistes disainiprojektides ja -võistlustel koostöös maailma tuntud arhitektidega. Ta kuulub mitmel kontinendil esindatud energiatõhususe büroo Transsolar juhtkonda.

Markus Schaefer juhtis enne (koos Hiromi Hosoyaga) Hosoya Shaefer Architects asutamist Rotterdamis AMOt, mis on Rem Koolhaasi asutatud OMA arhitektuuribüroo mõttekoda ja uuringute osakond. Nii oma töö eest OMAs kui Hosoya Shaeferis on Markus Schaefer võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu. Lisaks on ta partner ja uuringute juht CityTrackerX AGs, mis on erarahastusega uuringute ja arendusettevõte, mis tegeleb linnade toimimise analüüsiga reaalajas.

Douglas Gordon on arhitekt ja ruumiplaneerija, kes omandas hariduse UCLi Bartletti arhitektuurikoolist ja töötas ligi 15 aastat Londonis linnaplaneerimise valdkonnas, tegeledes selliste suurprojektidega nagu Covent Garden, Kings Cross ja Camden Towni taaselustamine. Täna tegutseb Gordon Helsingi linna keskkonnateenuste osakonnas, kus korraldab Euroopa Liidu linnateemaliste ühisprojektide toimumist (Helsingi-Tallinn-Peterburi: ruumivisioonid, North South Interface, jt) ning aitab kaasa Helsingi uue linnaplaneeringu koostamisele.

Johannes Kuehn asutas 2001. aastal Berliinis koos Simona Malvezzi ja Wilfried Kuehniga Kuehn Malvezzi. Alates 2016. aastast on ta ehituse ja disaini professor Bauhausi ülikoolis Weimaris. Kuehn Malvezzi töö fookuseks - ning üldisemalt ka nende disainistrateegia lähtepunktiks - on näitused ja muuseumid: kõikidel skaaladel, alates näitusekujundustest ja lõpetades linnaga, lähtuvad nad kuraatorlikust lähenemisest arhitektuurile.

Konverents on osaks EKA arhitektuuriteaduskonna suuremahulisest uurimisprojektist “Lõpetamata linn: Tallinna linnaehituslikud visioonid ja ruumilised stsenaariumid”, mille näol on tegemist kolm aastat kestva uurimistööga Tallinna linnaehituslikust olukorrast ja selle võimalikest tulevikuarengutest. Projekt valmib koostöös Tallinna linnaga ja saab teoks tänu E.L.L. Kinnisvara toetusele, kes panustab projekti kolme aasta jooksul kokku peaaegu pool miljonit eurot.

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides, hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri ja linnaplaneerimise. E.L.L. Kinnisvara on Baltimaade suurimaid kinnisvaraettevõtteid, mis arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ning büroohooneid. Ettevõtte tänases kinnisvaraportfellis on 185 000 m² üüritavat pinda.