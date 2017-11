Kuberneri aia kuju konkursile laekus 15 tööd

Žürii esimehe, arhitektuuriajaloolase Mart Kalmu sõnul otsivad konkursi korraldajad Kuberneri aeda monumenti omariiklusele. „Lootsime, et seda tõlgendatakse mitmekülgselt. Avatud tööd näitavadki, et on palju väga eripalgelisi, on täiesti abstraktseid, on figuratiivseid, erinevatest materjalidest, puidust, terasest, kivist, klaasist, pronksist kivist. Meile vaatab vastu väga rikkalik valik,” rääkis Kalm ERR-i raadiouudistele.

Žürii koguneb uuesti 13. detsembril ja siis loodetakse ka võidutöö välja valida.

Üheksaliikmelisse žüriisse kuuluvad lisaks Kalmule veel riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, Eesti Kunstiakadeemia teadur Ingrid Ruudi, Tartu Ülikooli Eesti lähiajaloo professor Tõnu-Andrus Tannberg, Tallinna linnaplaneerimise ameti linnadisainer Urmas Kaldaru, Eesti Kujurite Ühenduse skulptor Leena Kuutma, Eesti Kujurite Ühenduse skulptor Aili Vahtrapuu, maastikuarhitekt Kersti Lootus ja riigikogu kantselei esindajana kantselei majandusosakonna juhataja Argo Koppel.

Konkursi auhinnafond on 20 000 eurot, võidutöö auhind 10 000. Monumendi hinnanguline maksusmus on kuni 160 000 eurot.

Kui Kuberneri aia maastikuarhitektuuriline osa valmib kava kohaselt järgmisel aastal, siis monumendi eeldatav valmimisaeg on 2019. aastal.

Kuberneri aeda planeeriti juba 1935. aastal kuju, mida sinna aga enne sõda ei paigutatud. 1950. aastal avati seal Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe Johannes Lauristini graniitalusel portreebüst, mis umbes 1990. aastal eemaldati. Monumendi graniidist alus on siiani säilinud, kuid kuju asemel on sellel betoonvaas.