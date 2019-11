Arko Narits annab Tallinna lennujaamas maratonkontserdi

Telesaatest "Klassikatähed" tuntud pianist Arko Narits kavatseb soolokontserdiga teha seda, mida 70 aastat peeti võimatuks: mängida üksinda 840 korda helilooja Erik Satie teost "Vexations". Kontsert algas reede hommikul kell 8.00 ning lõppeb eeldatavalt kella kuue paiku.

Teost on varem esitatud ansamblina või vahetustega mängides, aga mitte kunagi varem soolokontserdina. "Arko Narits on ju tegelikult lennujaama kogukonnale tuttav. Ta on varasemalt töötanud lennujaama turvakontrollis ja me kõik elasime kaasa tema osalemisele saates "Klassikatähed". Nüüd õpib ta juba piloodiks. Arko ambitsioonikas plaan esitada kümnetunnine klaverikontsert on väga temalik," ütles Tallinna Lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Prantslane Erik Satie (1866–1925) oli helilooja ja pianist. Kontserdil esitatav teos "Vexations" (eesti keeles "Meelehärmid") valmis 1894. aastal. Üheleheküljelisel noodil on tekst: "Et mängida seda motiivi 840 korda järjest, on soovitatav end eelnevalt ette valmistada – sügavaimas vaikuses, läbi tõsise liikumatuste." (Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses).

Kui 1963. aastal "Vexations" esimest korda kontserdi formaadis ette mängiti, musitseerisid vaheldumisi üksteist pianisti ning kokku kestis kontsert peaaegu 18 tundi. Enamasti esitataksegi teost vahetustega, üksikesitamine paneb pianisti proovile viimase piirini – kümne tunni jooksul ei peatu muusika hetkekski.