Eilne päev Tallinna lennujaamas oli täis muusikat, sest Narits mängis oma lahkumiskontserdile kümme tundi järjest, kordagi pausi tegemata, püsti tõusmata, söömata ja joomata. Oli reisijaid, kes kurtsid, et ühe motiivi pidev kordamine on tüütav, aga kuulajaid, kes said sügava hingeliigutuse osaliseks.

Inimvõimete piire proovile panevat ettevõtmist põhjendas Narits lihtsalt.

"See on väga hea lõpp minu sooloklaveri karjäärile ja loodetavasti väga hea algus minu lenndunduskarjäärile just siin minu lemmikkohas Tallinnas, Tallinna lennujaamas," sõnas noormees.

Lennujaam on Naritsale tuttav koht, sest muusikaakadeemia õpingute ajal töötas ta seal lennujulgestajana. Ta ise kinnitab, et reisijate pidev sagimine mitte ei häirinud, vaid pigem aitas kaasa.

Prantsuse helilooja Satie 1894. Aastal kirjutatud teose noodil on märge, et seda motiivi tuleb mängida 840 korda järjest. On arvatud, et tegu on trükiveaga, sest selline esitus on inimvõimete proovile panek. Enamasti esitavad teost mitu pianisti, kes mängivad seda korda mööda.

Selle kangelasteoga hakkama saanud Narusk ise arvab, et kui võrrelda tema ettevõtmist spordimaailmaga, siis pigem on tegu maratoni kui ultratriatloniga.

"Ultratriatlon oleks, kui 35 tundi mängida, mida on ka tehtud maailmas," arvas ta. Aastaid muusikale pühendunud ja palju saavutanud Narits otsustas eelmisel talvel muusikaakadeemia pooleli jätta ning õpib sellest sügisest lennukipiloodiks.

" Piloot on olnud minu unistus lapsepõlvest peale ja kuna ma klaverimängus olen päris palju tegutsenud ja seda saab teha ka hobina, siis heameelega õpin nüüd piloodiks ja olen terve elu piloot."

Täna teda kuulanud reisijad aga võivad ilmselt viie aasta pärast kuulda enne reisi teavitust, et just sihtkohta viib neid piloot Narits.

Eestis on Narits esimene, kes üksi Satie mõistatusliku pala üksi ette kandis, seni on seda esitades mänginud pianistid korda mööda. Kes aga soovib Naritsa saavutust korrata, siis neil soovitab ta korralikult ettevalmistada.

"Et ei tuleks mängimise ajal mingeid ootamatusi ja muidu lihtsalt mõelda, et kuidas on ja lihtsalt harjuda selle mõttega et sa oled vähemalt 10 tundi klaveri taga," jagas ta näpunäiteid.

Kuigi võib arvata, et 840 korda ühte motiivi mängides on see varsti peas ja nooti pole vaja järgida, siis noormehe kinnitusel nootideta hakkama ei saa. Neid on vaja, et järg ja loenadamine sassi ei läheks.