Galerii: Tammsaare Noorsooteatris ja Linnateatris

A. H. Tammsaare romaanisarja "Tõde ja õigus" IV osal põhinev "Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4." esietendus Elmo Nüganeni lavastuses Põrgulaval 2006. aastal. Ehkki lavastusel on tulnud kahel korral mängupuhkusel viibida, on see publiku rõõmuks leidnud mõlemal juhul tee tagasi lavalaudadele.

Sel puhul avati Panso saalis näitus "Tammsaare Noorsooteatris/Linnateatris", kus saab tutvuda Tammsaare-aineliste lavastustega, mis ligi 50 aasta jooksul teatris on esietendunud.

"Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4." pälvis esietenduse järel palju positiivset vastukaja, seda nii publiku kui teatrikriitikute poolt. Lavastus valiti ajakirja Teater. Muusika. Kino teatriankeedis parimaks lavastuseks 2005/2006 hooaega hinnanud teatrikriitikute poolt. Ühtlasi oli lavastus edukas Eesti teatri aastaauhindadel: Elmo Nüganen pälvis parima lavastaja auhinna, Hele Kõrve parima naisnäitleja auhinna ning Evelin Võigemast parima naiskõrvalosatäitja auhinna.