Tallinna Linnateatris jõuab vaatajate ette Elmo Nüganeni lavastatud "Kommuun"

"Kommuuni" keskmes on abielupaar Erik ja Anna, kes otsustavad proovida päranduseks saadud majas kollektiivset eluviisi. Nad loodavad, et kui nende loodud kommuuni liikmed on võluvad, tolerantsed, targad, poliitiliselt aktiivsed, soojad ja lahked inimesed, siis on nad kõik koos teel täiusele. Ka nende teismeline tütar Freja otsib uue elukorralduse keskel oma identiteeti täiskasvanute maailmas.

Esmakordselt jõudis "Kommuun" lavale 2011. aastal Viini Burgtheateris. Kuna lavastus oli edukas, hakkas Vinterberg mõlgutama filmi ideed, mis 2017. aastal ka realiseerus.

Vinterberg pole salanud, et lugu ise on suuresti inspireeritud tema lapse- ja nooruspõlvest, mis möödus kommuunis elades. "Järsku muutus minu perekond 12-liikmeliseks, kes kõik olid omamoodi hullud alasti akadeemikud, kes nautisid koos üksteise seltskonda. Ma igatsen seda koosolemise tunnet väga, mis meil seal majas oli," on Vinterberg meenutanud.

"Kommuuni" lavastab Elmo Nüganen. Kunstnik on Kristjan Suits, kostüümikunstnik Reet Aus, valguskujundaja Neeme Jõe, muusikalised kujundajad Riina Roose ja Jaak Jürisson ning helikujundaja Arbo Maran. Lavastuses astuvad üles Hele Kõrve, Indrek Ojari, Rain Simmul, Külli Teetamm, Marko Matvere (külalisena), Sandra Uusberg, Ursula Ratasepp, Andres Raag ja Aurora Aleksandra Künnapas (külalisena).