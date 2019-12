Nüganen lavastusest "Kommuun": õnnelikuks olemine on peaaegu juba inimõigus

Tallinna Linnateatris tuli välja taanlaste Mogens Rukovi ja Thomas Vinterbergi näidend "Kommuun". Lavastaja Elmo Nüganen ütles, et olulisem kui sissevaade meile harjumatusse elamisviisi on siiski näidendis sisalduv lugu täiskasvanute vastutusest meist nooremate ja nõrgemate ees.

Lavastuse peategelased Erik ja Anna otsustavad päranduseks saadud majja luua kommuuni, kuhu kuuluksid vaid toredad, targad ja avatud inimesed, kes üheskoos liiguksid täiuse poole. Täiskasvanute toimetamist jälgib esialgu kõrvalt kommuuniloojate teismeline tütar Freja, keda kehastab külalisena Aurora Aleksandra Künnapas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Autor ise on öelnud ja tunnistanud, et ta on kirjutanud loo enda elukogemuse pealt ja kui ta kommuuni tuli, oli ta sama vana kui Freja ja kui ta esimest korda lahutas siis oli ta sama vana kui Erik," rääkis lavastaja Elmo Nüganen.

Nüganeni sõnul on õnnelikuks olemine peaaegu juba inimõigus. "Ja ilmselt me seda kangesti soovime ja unustame äkki ära, et selle selle sees me võime kellelegi liiga teha ja see, kellele me liiga teeme, see on noorem inimene, kelle heaks me peaksime elama," arutles ta.

Künnaps selgitas, et inimesed otsivad lavastuses väljapääsu ja nad ootavad, et kommuun päästaks neid. "Aga see laguneb ära, kuna inimesed on nii erinevad ja nad ei mõtle täpselt üle, mis kõik sellest kommuunist võib saada," ütles Künnaps.

Künnapsi sõnul on Freja palju julgem kui tema. "See nõudiski harjutamist kõige rohkem, sest mina tegelikkuses olen palju arglikum ja oligi palju raskem rääkida tugevama häälega ja kõike palju rohkem endast välja näidata," arutles näitleja.

"Kommuuni" mängitakse Tallinna Linnateatri põrgusaalis.