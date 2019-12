Andrus Vaarik linnateatri uuest lavastusest: ei ole olemas ainuõiget armastust

Abel Znorko on edukas kirjanik, kes elab tagasitõmbunult üksildasel Norra saarekesel. Ühel päeval saabub kohale Erik Larsen, kellele muidu ajakirjanikke vihkav erak on lubanud eksklusiivintervjuu oma viimase ja seni ainsa armastusromaani teemal. Kahetunnine intervjuu teeb aga ühe ootamatu pöörde teise järel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Abel Znorko osatäitja Egon Nuter selgitas, et lugu hõlmab erinevaid armastuse filosoofiaid. "Tema on üks kirjanik, üks üksildane mees, kurb kui üksi ja igatseb, et ta ei oleks nii üksi. Ega mina sellist armastuse filosoofiat ei poolda, nagu ma pean suust välja ajama, aga kõige ilusam teema ongi see, et inimene ei saa olla üksildane," arutles Nuter.

Erik Larseni osatäitja Andrus Vaarik lisas, et tal ei ole sellist materjalivastupanu olnud ühegi teise rolliga. "Ma kuidagi äkki sain aru ühest sügavast tõest näitleja töös, et ära püüagi rolli kohandada oma psüühikaga, püüa oma psüühikat kohandada Erikuga," arutles ta.

Vaarik lisas, et igaühel on oma armastus ja sellest see tükk räägib. "Ei ole olemas ainuõiget armastust. Kui keegi hakkab mulle oma armastuse kontseptsiooni kui ainuõiget peale suruma, siis ma lähen kindlasti väga vihaseks ja ongi vahva, et meil on igaühel tegelikult oma ettekujutus armastusest ja õigus oma unikaalsele armastusele," lausus Vaarik.

Näidendi Enigma variatsioonid on tõlkinud Margus Alver, lavastanud Artjom Garejev ning kujundanud Rosita Raud. Lavastus mängitakse Tallinna Linnateatri väikses saalis.