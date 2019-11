Linnateater püüab väikese saali probleemi lahendada videolaenutusega

Teater jääb ikka teatriks, ütles ERR-ile Linnateatri turundusjuht Margus Küppar. "Ükski teleteenus ei asenda päris elavat teatrit ja seda me antud koostööprojektiga ei üritagi. Pigem püüame luua publikule täiendavaid võimalusi."

Ta ei usu, et lavastuste salvestuste kättesaadavaks muutmine vähendab inimeste soovi tulla külastama teatrietendusi. "See mõju võib vabalt olla hoopis vastupidine." Samuti ei usu Küppar, et Linnateatri väärtus oleks kuidagi piletidefitsiidist tulenev.

"Usume, et meie teatri väärtus on ikka sisuline – tugevale näitlejatööle keskenduv teater, mis kõnetab nii ajaliste kui aegadeüleste teemadega." Ta tõdes, et saalid on väikesed ja etendusi soovib iga päev külastada rohkem inimesi kui nad suudavad vastu võtta.

"Nende hulgas, kes teatrisse ei pääse, on absoluutselt igas vanuses ja elujärjel inimesi. Seega meie huvi on teater viia laiema publikuni, mis tahes vanuses või sissetulekuga huvilisteni," sõnas Küpper, kes ei usu, et Elisa Elamus tähendab lavastuste viimist ainult nende teatrisse mittepääsejateni, kes on nooremad ja paremal elujärjel.

Telelavastused on traditsiooniliselt olnud Eesti Televisiooni eetris ja Küppari sõnul on ERR nende jaoks olnud alati väga oluline partner ja nad on koostööst väga huvitatud. "Kahjuks tegeleb ERR viimastel aastatel teatrilavastuste salvestamisega järjest vähem ja see tendents jätkub. Elisa näeb selles tegevuses aga perspektiivi ja on valmis näitama teatavat initsiatiivi, mida me rõõmuga tervitame."

Küppari sõnul on nende esmane huvi seotud sooviga jäädvustada ajaloo tarbeks teatri loomingut ning muuta teater laiemalt kättesaadavamaks. ""Miljoni vaade" näiteks ei ole täna enam teatri mängukavas ja ainus võimalus selle nägemiseks ongi kõnealune salvestis."

Küppar tõdes, et teatri tegemine on kulukas ja avaliku sektori arvestatavale toetusele vaatamata peavad teatrid keskmiselt 40 protsenti tegevuseks vajalikust rahast ise teenima. "Loomingu esitamisega kaasnevad paratamatult autoritasud. Seega, päris tasuta pole meil võimalik lavastusi kättesaadavaks muuta."

Lavastuste valikul lähtub Linnateater oma repertuaariplaanist, samuti tehnilistest kitsendustest, mida salvestuste puhul tuleb silmas pidada.

"Linnateatris juhtub paraku sageli, et meil lähevad lavastused repertuaarist maha enne, kui kogu huvitatud publik jõuab neid vaadata. Toome igal hooajal välja vähemalt viis uuslavastust ja seetõttu tuleb teiselt poolt neid vähemalt sama palju maha võtta. Nii soovimegi anda võimaluse näha lavastusi ka neil, kelle jaoks järjekord jäi pikaks."