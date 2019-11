Urmas Vadi kirjutas raamatu elu mõttetustest

"Hakkasin märkama enda ümber oma tuttavate ja enda juures mingisugust ebaadekvaatsust, et inimesed ei oska suhelda, et nad on nagu sotsiaalsed hälvikud, mitte isegi pahas mõttes, aga kuidagi midagi läheb valesti või mingid olukorrad tekivad, kus sa jõuad surnud punkti. Ja nendest hetkedest, kus sa ei saa aru, on see naljakas, kurb või traagiline situatsioon, see on selline järelemõtlemise koht ja nendest järelemõtlemise kohtadest need lood on sündinud," selgitas Vadi "Aktuaalses kaameras".

Rohkem kui seitsmekümnest miniatuurist ja lühiloost koosnev raamat vaatab sisse inimhinge hämarast, ent kutsuvast aknast.