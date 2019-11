Eesti keeles ilmus Michel Houellebecqi romaan "Serotoniin"

Sünopsis:

"Serotoniin" viib lugejad läbi Prantsusmaa, kus traditsioonid on jalge alla tallatud, kus linnad on muutunud elamiskeskkonnana väljakannatamatuks ja kus hävingu servani viidud maapiirkonnad on valmis mässu tõstma. Teos räägib oma elust, tööst põllumajandussektoris, sõprusest, noorpõlveideaalide kokkukukkumisest ja meeleheitlikust lootusest võita tagasi kadunud armastus.

Värskes romaanis räägib autor maailmast, mis ei tunne enam headust ega solidaarsust ning mida raputavad muutused on kontrolli alt väljunud, kuid samuti süümepiinadest ja kahetsusest.

Houellebecqi eelmine romaan "Alistumine" ilmus eesti keeles 2016. aastal.