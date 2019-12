Jõulujazz alustas kahenädalase kontsertide maratoniga

Jõulujazz toob muusikasõpradeni 20 kontserti kuues Eesti linnas. Festivalil esinevad 12 riigi muusikud neljalt mandrilt ning publikule esitletakse kuut uut albumit nagu Raul Vaigla Group "A Better Place", Pascal Schumacher "Solo+", Marianne Leibur & Ansambel, Accent "Christmas All The Way", Petros Klampanis Trio "Irrationalities" ja Ain Agan "AganagA".

Kolm Eesti muusikut toovad esmakordselt meie publiku ette rahvusvahelised koosseisud nagu Petros Klampanis Trio, Karmen Rõivassepp Quartet ja Maria Faust Machina.

"Jõulujazz teeb rännaku nii laias maailmas kui ka inimhinge sügavustes, sest jõulude ootuses mõtleme rohkem püsiväärtustele ja oma lähedastele. See festival on parim võimalus jõulumeeleolu loomiseks," ütles festivali programmijuht Anne Erm.

Jõulujazz sai alguse reedel Fotografiska Tallinnas. 24. korda toimuva festivali avakontserdil esines Rootsi jazzi Felliniks nimetatud Nils Berg ansambliga. Laupäeva õhtul esitles bassiäss Raul Vaigla koos oma muusikutest sõprade ja Marie Vaiglaga albumit "A Better Place", millest ilmus Jõulujazziks ka LP.

Esimesel advendil kutsuvad India sitarivirtuoos Nishat Khan ja meie mainekas gregooriuse ansambel Vox Clamantis erilisele ajastuid ja stiile siduvale kontserdile Niguliste muuseumisse.

Järgmise kahe nädala jooksul kutsub Jõulujazz kuulama Eesti parimaid jazzmuusikuid ja kaugeid külalisi. Otse Brasiiliast saabub Tallinnasse lauljatar Sabrina Malheiros, kaasas neo-bossa parimad palad. Jõulujazzi peaesineja on Ameerika jazzlauljate esinumber Kurt Elling, kelle poeetilist, emotsiooniderikast ja meisterlikku vokaalkunsti saab nautida 10. detsembril Alexela Kontserdimajas. Ameerika, Kanada, Prantsusmaa, Inglismaa ja Rootsi muusikuid ühendav a capella kuuik Accent toob kuulajateni värvirikkad jõuluklassika seaded ja oma lemmiklood. Accent esineb 8. detsembril Tallinnas Estonia kontserdisaalis ja 9. detsembril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Muusikamaailma ihaldusväärseimale Grammy auhinnale kandideerib tänavu parima new-age albumi kategoorias juba 7. detsembril Jõulujazzil üles astuv Sebastian Plano albumiga "Verve".

Rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti jazzpianist Kristjan Randalu ja Poola multiiinstrumentalist Bodek Janke osalevad ülipõneva Kreeka bassisti ja helilooja Petros Klampanis'e trios, kolmel kontserdil esitletakse värske albumi "Irrationalities" muusikat. Ainulaadse käekirjaga saksofonist-helilooja Maria Faust koos Taani ja Ameerika muusikutega toob kodupubliku ette oma viimase veidi müstilise albumi "Machina" muusika. Noored, aga juba auhindadega pärjatud lauljatarid-laululoojad Marianne Leibur ja Karmen Rõivasepp, esinevad oma uue loominguga. Marten Kuningas ja Robert Linna on valinud oma lemmiklood legendaarse ansambli The Beatlesi kullafondist, esitades neid värskes võtmes. Kitarrist Ain Agan koos Eesti jazzitippudega ja keelpillikvartetiga Prezioso rõõmustab kuulajaid uue albumi "AganagA" muusikaga. Väikesi muusikasõpru ootab laulma-mängima perekontsert "Kes aias?", kus seekord on läbivaks teemaks laulumängud.

24. korda toimuv festival Jõulujazz 2019 toob muusika kuni 12. detsembrini kontserdisaalidesse ja kirikutesse.