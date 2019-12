Galerii. Marten Kuningas ja Robert Linna tegid tribüüdi biitlitele

Marten Kuningas ja Robert Linna valisid välja oma lemmiklood The Beatlesi kullafondist ja tõid need neljapäeval Jõulujazzi raames Noblessneri valukojas kuulajate ette.

Jõulujazz jätkub saksofonist-helilooja Maria Fausti viimase albumi "Machina" kontserdiga Kumu auditooriumis.

Nädalavahetusel kõlab jazz lisaks Tallinnale Haapsalus, Viljandis ja Pärnus. Laupäeva päeval mängivad Meelika Hainsoo ja Paul Daniel Kumus koos lastega laulumänge. Õhtul esineb Kumu auditooriumis albumiga "Verve" äsja Grammy nominatsiooni pälvinud Argentiina tšellist Sebastian Plano. Haapsalus esineb Kreeka bassisti ja helilooja Petros Klampanis'e trio, kus koos autoriga musitseerivad Eesti jazzpianist Kristjan Randalu ja Poola multiinstrumentalist Bodek Janke. Esitletakse uut albumit "Irrationalities", mis jõuab Eesti kõrval ka Ameerikasse, Prantsusmaale, Kreekasse, Venemaale ja mujale rohkem kui paarikümne kontserdiga.

Teist advendipühapäeva tähistab Jõulujazz a cappella kuuiku Accent kontserdiga Estonia kontserdisaalis, kavas on jõululaude klassika uuelt albumilt "Chirstmas All The Way". Esmaspäeval, 9. detsembril saavad kontserti nautida Vanemuise kontserdimajas Tartu muusikasõbrad. Pühapäeval kuuleb Petros Klampanis'e triot Viljandis. Kellel jäi Marten Kuninga ning Robert Linna kummardus ansamblile The Beatles Tallinnas kuulamata, saab pühapäeval kuulata biitlite muusikat Pärnu Endla Küünis.

24. korda toimuv festival Jõulujazz 2019 toob muusika kuni 12. detsembrini kontserdisaalidesse ja kirikutesse.