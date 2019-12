Moefotograaf Vincent Peters: pildistamine on nagu filmi tegemine

Vincent Peters on üks nõutumaid tegijaid moefotograafias. Temalt on kaastöid tellinud sellised kaubamärgid nagu Wolfgang Joop, Louis Vuitton, Hugo Boss ja Emporio Armani, rääkimata moeajakirjadest nagu Vogue. Fotografiska Tallinna kollektsioon ongi koostatud peamiselt moeajakirjade kaanepiltidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Fotograaf ise ütles, et oma töödes on ta soovinud näidata nende tuntud inimeste tundlikkust ja inimlikku haavatavust. Emotsioon on talle ka fotokunsti olemus. "Sa ei näita kunagi asju nii nagu nad on. Sa näitad neid nii, nagu sa neid tunned. Selles mõttes ei saa inimestele midagi õpetada sellest, mida sa nägid, kui sa kohal olid. Sa saad püüda haarata millegi tunnet ja seda neile edastada," selgitas ta.

Petersi sõnul ei saa fotograaf kunagi jagada tõde oma kogemusest pildistamise hetkel. "See on nagu filmi tegemine, inimesed, keda pildistan, ma annan neile osa oma filmis. See on neist endist, aga neile tuleb anda kontekst. Ja need kontekstid, mida kujundan, võibolla sellepärast ongi mu tööd kinematograafilised," arutles ta.

Peters on teinud palju pilte kaunite inimestega, aga pole huvitatud, et need inimesed näeksid välja väga kuulsad või ainult ilusad. "Rohkem huvitab mind see lugu ja need kihid, mida ta läbib, see, mis on neid sinna viinud, kes on need inimesed, keda me peame endist paremaks," ütles ta.

Näitus "Sisemine valgus" on Fotografiska Tallinnas 6. detsembrist kuni 16. veebruarini. Lisaks Vincent Petersi loomingule saab näha Mandy Barkeri näitust "Mere leiud" ja James Nachtwey retrospektiivi "Memoria".