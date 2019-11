James Nachtwey näitusest "Memoria": fotod on tunnistused sellest, mis on toimunud

Maailma üks tuntumaid ja tunnustatumaid rindefotograafe James Hachtwey ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema fotod on tunnistus sündmustest, mida inimkond ei tohiks unustada. "Ajakirjanikud on tunnistajad ja meie raportid ning fotod on tunnistused sellest, mis on toimunud," selgitas ta.

1976. aastal ajalehefotograafina alustanud Nachtwey jõudis ligi neljakümne aasta jooksul pildistada lähisajandi kõiki rängemaid sõja-, katastroofi- ja kriisikoldeid. "Üks uskumatumaid situatsioone, mille tunnistaja ma olen olnud, oli Rwanda genotsiid, kus naabrid tapsid 800 000 kuni 1 000 000 elanikku nii umbes 100 päevaga, kasutades relvadena põllutööriistu," tõdes fotograaf ja rõhutas, sellise ulatusega genotsiidiga silmitsi seismine oli tema jaoks täiesti võrreldamatu kõigega, mida ta seni näinud oli.

James Nachtwey on pälvinud oma töö eest rohkelt rahvusvahelisi autasusid ning teda on kuulutatud korduvalt aasta fotograafiks. Retrospektiiv "Memoria" on avatud Fotografiskas kuni 1. märtsini.