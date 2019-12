Kirjandusmuuseumi rändnäitus näitab, kuidas eesti keelega mängida

"Vana, aga vigureid täis" tutvustab mitmeid võimalusi, kuidas eesti keelega mängides nautida vana ja luua uut, kuna vanad vormid võivad tänapäeva argisuhtluses edasi elada hoopis teistsugusel ja lustakal kujul. Näituse koostaja folkloristi Piret Voolaidi sõnul on rahvaluule kogumine tänapäeval kolinud sotsiaalmeediasse.

"Kui meie arhiivikogud on tegelikult pärit juba 19. sajandist, ajast mil meie rahvaluule suurkogujad Jakob Hurt ja Matthias Johann Eisen hakkasid näiteks rahvaluulet koguma. See uuem aines pärinebki meil tänapäeval just internetist väga sageli, sotsiaalmeedias inimesed näiteks reageerivad just meemide vahendusel. Meemid kasutavad väga sageli vanasõnu, mõistatusi, kõnekäände," selgitas Voolaid "Aktuaalsele kaamerale".