Ado Vabbe nimelise kunsti aastaauhinna pälvis Heikki Leis

Tartu kunstimajas avati traditsiooniline Tartu kunsti aastanäitus, mille kujundaja on tänavu Martti Ruus. Näituse avamisel anti üle Ado Vabbe nimeline aastaauhind, mis on mõeldud kunstnikule, kelle loometöö on tähelepanuväärsel moel rikastanud Tartu kunstielu. Selle pälvis tänavu Heikki Leis.

Ado Vabbe nimelise preemia laureaat Heikki Leis ütles, et tema looming paistis teiste seast välja oma detailsuse poolest.

"See oli päris suur töö ja vaev, mis sai nendega tehtud. Kuna mu tööd on hästi detailsed ja võtavad palju aega, siis ega mul tihedamini joonistuste sarju välja ei tulegi. Nende tööde nägemisel kõige küsitakse kõige rohkem alati töömahu kohta ja on näha, et seal on lihtsalt nii palju detaili," rääkis Leis.

Tänavu koosnes Tartu Kunsti aastanäitus 105 kunstiku töödest. Kuraatori Martti Ruusi sõnul soovitas ta kunstnikel välja tulla töödega, mille ühe serva pikkus on meeter, ja paljud seda soovitust järgisid. Ruus ütles, et tema eesmärk oli rõhku panna tööde paigutusele. Tartu kunsti aasta näitusel domineerivad maal ja digitrükk.

Näituse kuraator Martti Ruus märkis, et kui mõelda mitte ainult Tartu, vaid kogu maailma kunsti peale, siis tuleb arvestada, et fotograafiale jääb maalikunst realismipüüdlustes alla.

"Arvutiga sa ei võistle. Mulle tundub, et maalikunsti turunišš ja see, millega kunstnikud saavad vaatajaid üllatada ja lummata, on paljuski värv. Värv on see, mida sa pead peenemalt tunnetama ja õlimaali paksemad pastoorsemad värvikihid on see, mis annab sellele reljeefi ja struktuuri," kirjeldas Ruus.

Tartu kunsti aastanäitust saab näha 19. jaanuarini.