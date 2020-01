Aleksander Ivaškevitš tegi näituse Eesti kultuuritegelastest

Vene Teatri näitleja ja koreograafi Aleksander Ivaškevitši näitus koosneb fotoportreedest Eesti kultuuritegelastest – eri vanuses ja eri rahvusest inimestest, kes kõik esindavad Eesti kultuuri. Professionaalsed fotod avavad meie loomeinimesi uuest vaatenurgast, fotosid täiendavad modellidest selle näituse tarvis koostatud lühitutvustused.

Näitleja ise ütleb, et fotograafia pole talle amet, vaid maailma tundmaõppimise vahend, võimalus end väljendada, olemata siiski omaette eesmärk.

Aleksander Ivaškevitši esimene fotonäitus "Nägude ideed" avati Vene teatris 2008. aastal, 2009 toimunud teine näitus kandis pealkirja "Fototeater".

"Kõike, mida Ivaškevitš loob, peetakse autorifotograafiaks, mis ei mahu tänapäevase klantsformaadi raamidesse, vaid rikub kaanoneid ja reegleid, eksisteerib väljaspool tänapäeva fotokunstis väljakujunenud stereotüüpide ja dogmade raame" kirjeldab autori loomingut Galina Balašova ajakirjas "Karjäär" mais 2008.

Aleksander Ivaškevitš on näitlejana mänginud ka filmides. Üks tema roll oli vürst Jaroslav Targa osa filmis "Jaroslav", mis linastus PÖFFil 2010. Aastal 2009 linastus "Ivan Julm", kus Aleksander mängis vürst Andrei Kurbski rolli.

Ivaškevitš on aga ka tuntud tantsija, pedagoog, koreograaf ning tantsunumbrite lavastaja, lisaks Tallinna rahvusvahelise stepptantsufestivali korraldaja. Eestis on ta lavastanud muusikali "Hull sinu järele" ("Crazy for You"), "No, no, Nanette!, "Vana õuduste pood" ("Old Curiosity Shop"),' ja "Kolmekrossiooper".

Ivaškevitš on õppinud stepptantsu Woodpeckeri tantsukeskuses ning Broadway tantsukeskuses New Yorkis. Tantsu õpetanud on ta Ameerika Ühendriikides, Austrias, Rootsis, Soomes, Suurbritannias ja Venemaal.

Pärast Ameerikast naasmist lõi Ivaškevitš tantsustuudio Duff Tap Studio, kus õpetab eri vanuses tantsuhuvilisi.

29. jaanuaril kell 18 saab näitusel kohtuda Aleksander Ivaškevitšiga.

Näitus on avatud 31. jaanuarini.