Tristan Priimägi Kuldgloobustest: kõnekas on see, et Netflix jäi praktiliselt tühjade kätega

5. jaanuaril jagati Ameerikas Los Angelses välja filmi- ja teleauhinnad Kuldgloobused, kus suurim edu saatis Quentin Tarantino filmi "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in... Hollywood"). Filmispetsialist Tristan Priimägi kommenteeris ERR-ile, mida ta seekordsest auhinnasaagist arvab.

"Mulle meeldis see, et kui kui ma juba kasvõi vaatasin nominente, siis enamik konkureerivatest filmidest on põhinevad originaalkäsikirjal," ütles Priimägi ja lisas, et kui sellised filmid omavahel võistlevad, on juba hästi, sest iganädalaselt Eesti kinolevis selliseid filme näha ei saa. "Mis puudutab võitjaid, siis mulle isiklikult ükski asi mingit meelehärmi ei tekitanud."

Samas tõdes filmispetialist, et Tarantino kolme võitu võib vaadata kui kompensatsiooni. "See, et ta pälvis need auhinnad temalt pisut nõrgema filmiga, võiks olla kompensatsioon selle eest, et ta kunagi heade filmide eest neid ei saanud," selgitas ta ja rõhutas, et talle isiklikult meeldis väga Hildur Gudnadottiri tunnustamine parima muusika auhinnaga. "Ta on suurepärase kübaratriki teinud, sest tegi möödunud aastal muusika Islandi populaarsele sarjale "Trapped", siis "Tšernobõlile" ja siis "Jokkerile", seega tore, et ta nüüd esimese naisena sai selle väljateenitud auhinna."

"Üllatav või mitte, aga kõnekas on kindlasti see, et Netflix jäi üleüldse praktiliselt tühjade kätega," kinnitas ta ja rõhutas, et neil oli filme konkurentsis mitmeid ning tema arust said nad nominatsioone liiga palju. "Tundub, et neil on see PR-masin väga hästi käima lükatud, sest Netflixi jaoks on eriti oluline saada tunnustatud suure kino poolt," mainis Tristan Priimägi, lisades, et selles astmes nad seda tunnustust ei leidnud, sest ainsa asjana sai Laura Dern parima kõrvalosa preemia rolli eest filmis "Abielu lugu". "Ma ikkagi ootan, et äkki Netflix suudab mingi tagasituleku teha, sest seda oleks mul ajakirjanikuna huvitav jälgida, aga ma isiklikult arvan, et Netflixi filmid on praegu liiga haibitud."