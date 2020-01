Prantsusmaal tegutsev Lembe Lokk jõuab Eesti publiku ette

Kümmekond aastat tagasi esitles Lembe Lokk Eestis oma plaati grupiga Rouge Madame, vahepealsetel aastatel on ilmunud sooloplaat ning on ta teinud tööd laulja, näitleja ja performance-kunstnikuna. Lembe Lokk ise kirjeldab oma muusikat kui segu erinevatest stiilidest ja keeltest.

"Keeled on osa minu muusikast, ma kirjutan eesti, prantsuse ja inglise keeles. Nii et kuna harva juhtub, et kõik inimesed kõikidest keeltest aru saavad, siis ma ütlen et keeled on osa minu muusikast ja keelte musikaalsus laulab kõigis keeltes," rääkis Lokk.

"Ma alati tükk aega seedin neid sõnu ja mälun neid igas suunas. Mulle on sõnad väga olulised ja see, mida ma ütlen, ei ole tingimata mingi sõnumiga tekstid, aga sõnade kõla ja poeesia on minu jaoks oluline. Ükskõik, kas prantsuse või eesti keeles, enamasti publik ka armastab läbitunnetatud asju," lisas ta.

"See muusika on intiimne, pigem nagu Kanada või songwriter. Mulle Prantsusmaal ei meeldi öelda, et šanssoonid. see kõlab hästi vanamoodsalt. Ta on eesti folgi ja prantsuse šanssooni ja anglosaksi songwriter'i vahepealne," selgitas Lembe.

Lembe esimene kontsert toimub neljapäeva õhtul Raplas ning viimane 17. jaanuaril Tallinnas klubis Philly Joe's.