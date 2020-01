Tallinna linnateatri legendaarne publikuteenindaja: teatrisse ikka söögi- ja joogikausiga ei tulda

Kultuurisaates "OP" oli külas aastaid Tallinna linnateatris publikuteenindajana töötanud Juta Olesk, kes rääkis veidi teatripubliku kommetest ning sellest, kuidas on publik aastatega muutunud.

Juta Oleski sõnul jäävad publikuteenindajad n-ö päevasest teatrielust ilma, sest jõuavad teatrisse alles kell viis õhtul. "Siis oleme kohal aga kuni etenduse lõpuni," selgitas ta ja mainis, et erinevalt kinost, kuhu tullakse söögi ja joogikausiga ning käiakse suvalise ajal tualetis, on teatris kombed veidi teised. "Meil on publikul siiski mõned nõudmised, osad lavastajad lubavad hilinejad isegi alles 10. või 20. minutil saali saata."

Samuti kinnitas Olesk, et publik teda nutma pole pannud, pigem ikka naerma. "Ma olen ülikooli lõpetanud eesti keele filoloogina ning aastaid töötanud paralleelselt ka lasteaias muusikaõpetajana, seega mul vahel tulevad ikka publiku ees seistes mõtted pähe, mida vahvat neile öelda," tõdes ta.