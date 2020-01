Koalitsioon toetab Vana Baskini Teatrit: see on huumori julgeolekuasutus

Jaak Aab rääkis, et märkas seda probleemi, aga ta ei ole jõudnud veel selle kohta lisainfot küsida.

"Minu isiklik arvamus on, et mina kaaluks ikkagi seda otsust veel, aga ma ei tea neid argumente, millega kultuuriministeerium selle otsuse tegi," lausus Aab.

Aab tõstis esile, et Vana Baskini Teater on tõsiselt tegelenud maapiirkondades etenduste andmisega.

Helme: rahastama ei peaks vaid kõrgkultuuri

Mart Helme nimetas Vana Baskini Teatrit üheks regionaalpoliitika instrumendiks, mis pakub meelelahutus inimestele maal.

"Niipalju kui ma meedia kaudu olen lugenud, põhjendati seda ilma jätmist sellega, et seal ei ole kunstiliselt piisavalt kõrget taset. Et kultuuri finantseerimisel peab ikkagi arvestama ka kultuuri kvaliteeti. Ma ei ole kindel, et see peaks olema see kõige kesksem kriteerium," lausus Helme.

"Selge on see, et see otsus sellisel kujul nagu ta praegu langetatud on, on Tallinna diligentide otsus, kes ei oska võib-olla seda asja hinnata kusagilt Võrumaa või Saaremaa külainimese seisukohast, kes on väga rõõmus, kui Vana Baskini Teater tuleb kohalikku kultuurimajja ja teeb seda nende hinnangul mitte piisavalt kõrgkultuurset etendust. Aga kõik ei tarbi kõrgkultuuri," sõnas Helme.

Helme ilmestas oma juttu näitega raamatupoest. "Kui me läheme raamatupoodi, siis me vaatame, mis on allahinnatud raamatud - allahinnatud raamatud on tihtipeale väga-väga head raamatud, aga need, mis on bestsellerid, need diligentide meelest ei ole üldse väärt kirjandus, millele mingisugust retsensiooni kirjutada või mingisugust tagasipeegeldust teha. Issanda loomaaed on kirju ja see peaks peegelduma ka kultuuri pakkumises," ütles ta.

Helme laiendas teemat ka spordivaldkonda. "Praegu on riigikogus arutlusel spordiseadus, kus on ka teemaks, kuidas sporti riiklikest vahenditest toetada. Kas me peaksime panema sihikule rahvaspordi ja massispordi toetamise või me peaksime panema sihikule kõrgspordi toetamise. Summade erinevused on väga suured, filosoofiline lähtepunkt on väga erinev. Mida me tahame? Kas me tahame, et meil on terve rahvas, kes käib rahvamatkadel, igasugustel massispordiüritustel või me tahame, et meil on üksikud tipud, kelle puhul me saame sini-must-valget lehvitada ja uhkust tunda? Kus see raskuskese on? Mõlema jaoks meil vahendeid ei ole," kõneles minister.

"Ja sama on ka kultuuriga. Kas me toetame kultuuri tippusid või me tahame, et meil kultuuri toetusraha laotuks suhteliselt ühtlase kihina laiali? Need on need valikukohad, me ei ole nii rikas riik nagu Saksamaa või mõni vana heaoluühiskond, kus vahendeid jätkub peaaegu kõige jaoks," ütles Helme.

Seda, kas Vana Baskini Teater võiks raha juurde saada, peavad Helme sõnul omavahel kokku leppima koalitsioonierakondade esimehed. "Praegu ühegi koalitsiooni osapoole poolt ei ole niisugust initsiatiivi tulnud, aga ma ei välista, et seda initsiatiivi ei tule. Ja kui see poliitiline otsus on positiivne, siis tõenäoliselt Vana Baskini Teater tõenäoliselt mingit tegevustoetust saab," märkis Helme.

Reinsalu: Vana Baskini Teatrit ei tohiks lihtsalt läbi kriipsutada

Ka välisminister arvas, et küsimust rahastamise üle tuleks uuesti arutada, ta nentis, et teda tegi uudis tegevustoetuseta jäämisest kurvaks.

"Ma olin ka nukker seda uudist lugedes. Et kuidas siis niimoodi? Ja ma arvan, et see pole üldine kultuuripoliitiline küsimus. Selge on, et seal eksperdid langetavad neid otsuseid oma arusaamade järgi. Kadunud Eino Baskin on tegelikult ju institutsioon siiamaani, sümboli tähendusega. Vene ajal sai teatri teha - Vanalinnastuudio. Ta suutis põrandaaluse relvana ilkuda Brežnevi režiimi üle. Ja nüüd korraga me ei jaksa tema nimelist teatrit üleval hoida. Ja milline võitlus oli tal ka vabanenud Eestis oma teatrimaja teha ja kuidas see lõppes jälle tema tagasilöögiga. See on ikkagi väga valus ja väga traagiline lugu," kommenteeris Reinsalu.

"Huumor on väga oluline inimese enesemõtestamise ja tervise kese."

"Mis meil kõige suurem defitsiit Eestis on? See on hea tuju, terve mõistuse ja huumori defitsiit. Mitte struktuurne tasakaal, vaid mõnus nali. Eesti inimene elab perega oma elu ära, no mis kõrgkultuuri me suudame selles hoida. Inimene tahab veidikene saada ka puhata, lõõgastuda ja saada lihtsat, normaalset Eesti nalja. Visata Toompea sakste üle nalja, visata elu ümbritsevate asjade üle nalja. See on väga tähtis. Huumor on väga oluline inimese enesemõtestamise ja tervise kese. Vana Baskini Teater on selles mõttes huumori julgeolekuasutus ja ka tervishoiuasutus," jätkas Reinsalu.

Reinsalu arvas, et Vana Baskini Teatri rahastamise küsimuses tuleb leida lahendus. "Mina arvan küll, et Vana Baskini Teatrit ei tohiks lasta lihtsalt läbi kriipsutada sellepärast, et kellegile ei sobi," sõnas ta.

Lukas: rahata jäi ka teisi teatreid

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles sotsiaalmeedias, et tema loodab, et teater tegutseb edasi, kuigi teatrite rahastamise spetsialistide komisjon tegi otsuse erateatritele määratud otsetoetuste rahast teda mitte toetada.

"Rahata jäi selle otsuse põhjal ka teisi teatreid. Vana Baskini Teater sõidab palju ringi maakohtades, kuhu ehk teised alati ei satu. Kuigi palju reisivad ka veel mõned, näiteks Rakvere Teater," sõnas Lukas.

"Riigil on olemas ka spetsiaalne toetusfond, kes jagab raha just selleks, et teatrid maale etendusi andma minna saaksid - etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetuste "Teater maal" programm. Sellele toetudes saab oma kunstiga maale jõuda ka sel aastal ja edaspidi," kommenteeris Lukas.