Vana Baskini teater andis kultuuriministeeriumi kohtusse

"Me vaidlustame sellist raha jagamise süsteemi, mis praegusel hetkel on nagu aset leidnud, minister on sinna oma allkirja pannud ja me tahame seda käskkirja tühistada," ütles Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis.

Varem sai Vana Baskini teater riigilt toetust suurusjärgus 30 000 eurot aastas, mis moodustas arvestatava osa nende ligi 300 000-eurosest eelarvest. Kuid viimased kolm aastat jäeti taotlus rahuldamata. Alati on Aarne Valmis ja teatritegijad teinud sellest avaliku skandaali.

Kui ülemöödunud aastal lõi ministeeriumi ja eelmisel aastal linna närv nõrgaks ning Vana Baskini teatrile tehti erakorraline rahasüst, siis selle aasta alguses tuli taas keeldumine.

Toetuste jagamisel toimib juba 16 aastat süsteem, kus kaheksaliikmeline ekspertkomisjon hindab taotlusi hulga kriteeriumide, näiteks kunstilise taseme ja koostööprojektite, aga ka väikekohtades etenduste andmise alusel. Nende soovituse põhjal allkirjastab minister käskkirja, kes saavad toetust ja kes mitte. Tänavu jäi ilma neli rahaküsijat, nende seas Vana Baskin teater. Nagu varemgi, tekitas nende taotluse rahuldamata jätmine palju kära, kuni valitsuse pressikonverentsini, kus demonstreeriti teatrilavale väärilisi kalambuure.

"Vana Baskini teater ei saanud toetust, sest et tema tegevus, kõigi nende erinevate kriteeriumite koosmõjul, ei olnud nii hea kui teistel, kes said toetust," põhjendas kultuuriministeeriumi asekantsler Hillar Sein.

Juriidilistesse peensustesse laskumata on kohtusse pöördunud teatri kaebuses olulisim see, et ministeeriumi juures aastaid tegutsenud ekspertkomisjoni töö reeglid lähevad vastuollu etendusasutuste seadusega. Teisisõnu – Vana Baskini teater läheb kogu senise raha jagamise süsteemi vastu.

Kui teatri lepinguline esindaja Meelis Leis leiab, et kultuuriminister on hakanud ise seadusliku aluseta kehtestama hindamiskriteeriumeid, siis Hillar Sein kinnitab, et ministeerium on käitunud seaduse järgi.

"Seaduses on tegelikult võimalus ka lisakriteeriume määrata. Seadus toob välja kaks kriteeriumi, mis kindlasti peavad olema ja need antud juhul on ka seal meie praegustes kriteeriumides olemas," sõnas Sein.

Paradoks selle kõige juures on, et süsteem on nii töötanud aastaid ja selle kiitis heaks ka Etendusasutuste Liit, kuhu kuulub teiste seas Vana Baskini teater. Kui nüüd Valmiselt põhimõtteliselt enda otsusele vastu vaidlemise kohta küsida, vastab teatrijuht, et päris nii see pole.

"Esiteks ma korra ütlesin, et need kriteeriumid tuleks päriselt täita. Ja ausalt öeldes seal oli ka teatud mõttes üle sõitmine, sellepärast, et meil oli ka tollel hetkel üks tegevdirektor, kes tegi pigem kultuuriministeeriumiga koostööd kui esindas meie teatri huvisid. Aga ma veel kord ütlen, et ma ei ole otseselt nende kriteeriumite vastu, vaid see, kuidas neid tõlgendatakse," sõnas Valmis.

Meelis Leis lisas, et teatrite rahastus ongi paraku niivõrd vildakas, et muud varianti ei olnudki, kui ühel hetkel keegi pidi tõusma, selle asja avalikkuse ette tooma ja ka kohtusse viima. "Sest tundub, et ametnikud ise nagu ei ole sellel meelel või sellel lainel, et siin olukorda parandada, kuigi neil oleks tohutult põhjus seda teha."

Kuna Vana Baskini teater nõuab esialgset õiguskaitset, tähendab see, et kuni kohtuveskid jahvatavad, jäetaks väljamaksed tegemata ka teistele teatritele. Tallinna Linnateater ootab näiteks miljonit, Von Krahl 450 000 eurot ja näiteks Must Kast 16 000 eurot.

"Eesti Etendusasutuste Liit, kus on enamus Eesti erateatreid ja ka Aarne Valmise teater, eks nad siis oma koosolekul arutavad seda. Võib-olla teised teatrijuhid peavad nüüd oma järgmiste kuude palgaraha Aarne Valmise käest küsima," kommenteeris Hillar Sein kultuuriministeeriumist.

Ministeerium on tahtnud raha jagamist aastaid korrastada ehk etendusasutuste seadust muuta, kuid erinevatel põhjustel on see alati takerdunud, sealhulgas seepärast, et teatrid ei ole omavahel kokkuleppele saanud. Nüüd loodab ministeerium, et praegu käivitunud vaidlus aitab aastaid kestnund punnseisu murda ja seadust uuendada.